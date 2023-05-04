5 и 9 мая каждый может бесплатно отправить открытку ветерану в отделениях «Белпочты»

Новости Беларуси. Окружить заботой и вниманием тех, кто ценой боли и потерь боролся за мирное будущее своей Родины. В преддверии Дня Победы «Белпочта» запускает акцию «Отправь весточку ветерану», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 и 9 мая любой желающий сможет бесплатно отправить открытку с поздравлениями и словами благодарности фронтовикам. Это можно будет сделать в почтовых отделениях по всей стране. Точные адреса проведения акции можно найти на сайте предприятия.