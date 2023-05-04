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Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?

04 мая 2023 09:01
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Отдых в лагере – это беззаботное время, наполненное играми, весельем и дружбой. Яркие впечатления и положительные эмоции вызывают желание вернуться туда вновь и вновь.  

Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?-1

Кирил: 
Обычно я езжу в лагерь каждое лето либо через год. Летом мне нравится там, потому что свежий воздух, много проводишь времени с новыми друзьями, вкусно кушаешь и оздоравливаешься. Я жду не дождусь поехать снова в летний лагерь, чтобы поиграть в футбол и научиться новым навыкам.  

Это не только отдых, но и новый опыт. Психологическая подготовка очень важна. Особенно для тех, кто отправляется туда впервые.  

Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?-4

Наталья Орлова, педиатр:  
Проведите накануне с ним беседу об особенностях нахождения его в детском коллективе, о взаимодействии с детьми, со взрослыми, возможно, с которыми он ранее не встречался. Вы должны напомнить детям о санитарно-гигиенических навыках.  

Еще один важный момент перед поездкой – сбор нужной документации и информации о состоянии здоровья вашего ребенка. Обязательно расскажите медработнику об аллергии своих детей на продукты и медикаменты.  

Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?-7

Наталья Орлова: 
Оформление документов для школьных лагерей и для оздоровительных особо ничем не отличается. До того как ребенок пришел за медицинской документацией и справкой о состоянии здоровья для посещения школьного или летнего лагеря, желательно, чтобы вы прошли накануне медосмотр по году рождения ребенка. Имеется, в том числе, определенный срок годности справки до 5 дней. 

Необходимо указать данные о перенесенных инфекциях, в особенности инфекционного ряда. Это может быть ветрянка, корь, скарлатина, краснуха. Должны быть указаны те прививки, которые были сделаны вашему ребенку на тот момент, когда он будет посещать оздоровительный лагерь.   

Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?-10

Ребята проходят оздоровление не только в лагерях санаторного типа, но и в школьных. Там у них грамотно организован режим дня и правильно подобрано питание. В школах специалисты «подтягивают» отстающих детей, готовят к экзаменам, дают углубленные знания по предметам.  

Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?-13

Надежда Михайлова, заместитель начальника оздоровительного лагеря:  
Существуют в гимназии также профильные отряды, которые могут быть направлены на развитие различных навыков, например, создание логотипов, презентаций, съемка видео. Дети это делают в команде и презентуют свой результат работы в конце смены. Педагоги-организаторы реализуют свои образовательные моменты, которые нужно подстроить под определенную тематику смены.   

Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?-16

Расписание дня может варьироваться в зависимости от того, в какой лагерь вы отправляете ребенка. Есть учреждения, в которых детей кормят не четыре раза, а шесть. А также лагеря, в которых не спят днем.  

Надежда Михайлова: 
Пришкольные лагеря в основном рассчитаны только на первый период лета, в основном в июне, но также существует и районные пришкольные лагеря. Например, в Советском районе пришкольный лагерь будет организован в августе в 30-й гимназии.  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Надежда Михайлова # Валерия Яскевич # Фотофакт

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