Отдых в детском летнем лагере. Какие документы нужно собрать и о чём поговорить с ребёнком?

Отдых в лагере – это беззаботное время, наполненное играми, весельем и дружбой. Яркие впечатления и положительные эмоции вызывают желание вернуться туда вновь и вновь.

Кирил:

Обычно я езжу в лагерь каждое лето либо через год. Летом мне нравится там, потому что свежий воздух, много проводишь времени с новыми друзьями, вкусно кушаешь и оздоравливаешься. Я жду не дождусь поехать снова в летний лагерь, чтобы поиграть в футбол и научиться новым навыкам. Это не только отдых, но и новый опыт. Психологическая подготовка очень важна. Особенно для тех, кто отправляется туда впервые.

Наталья Орлова, педиатр:

Проведите накануне с ним беседу об особенностях нахождения его в детском коллективе, о взаимодействии с детьми, со взрослыми, возможно, с которыми он ранее не встречался. Вы должны напомнить детям о санитарно-гигиенических навыках. Еще один важный момент перед поездкой – сбор нужной документации и информации о состоянии здоровья вашего ребенка. Обязательно расскажите медработнику об аллергии своих детей на продукты и медикаменты.

Наталья Орлова:

Оформление документов для школьных лагерей и для оздоровительных особо ничем не отличается. До того как ребенок пришел за медицинской документацией и справкой о состоянии здоровья для посещения школьного или летнего лагеря, желательно, чтобы вы прошли накануне медосмотр по году рождения ребенка. Имеется, в том числе, определенный срок годности справки – до 5 дней. Необходимо указать данные о перенесенных инфекциях, в особенности инфекционного ряда. Это может быть ветрянка, корь, скарлатина, краснуха. Должны быть указаны те прививки, которые были сделаны вашему ребенку на тот момент, когда он будет посещать оздоровительный лагерь.

Ребята проходят оздоровление не только в лагерях санаторного типа, но и в школьных. Там у них грамотно организован режим дня и правильно подобрано питание. В школах специалисты «подтягивают» отстающих детей, готовят к экзаменам, дают углубленные знания по предметам.

Надежда Михайлова, заместитель начальника оздоровительного лагеря:

Существуют в гимназии также профильные отряды, которые могут быть направлены на развитие различных навыков, например, создание логотипов, презентаций, съемка видео. Дети это делают в команде и презентуют свой результат работы в конце смены. Педагоги-организаторы реализуют свои образовательные моменты, которые нужно подстроить под определенную тематику смены.