Депутаты Палаты представителей возложили цветы на могилу неизвестного солдата в Минске

Новости Беларуси. Чтить память о героях – всенародный долг. В преддверии Дня Великой Победы депутаты Палаты представителей посетили военное кладбище в Минске. К подножию памятника неизвестного солдата легли цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вечным сном покоятся те, кто заплатил самую высокую цену за Победу в Великой Отечественной. Это солдаты, офицеры и партизаны, в том числе те, чьи имена так и не удалось установить. Пока память о бессмертном подвиге жива, есть надежда на то, что страшные события 1940-х никогда не повторятся на нашей земле.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, на сегодня европейские государства возрождают идеи нацизма. Я бы сказал, нагло переписывают историю, оскверняют памятники, сносят памятники, отказываются от дней Победы, от праздников Победы. Это для нас неприемлемо. Мы бережем память о погибших.