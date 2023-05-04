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Депутаты Палаты представителей возложили цветы на могилу неизвестного солдата в Минске

04 мая 2023 10:45
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Новости Беларуси. Чтить память о героях – всенародный долг. В преддверии Дня Великой Победы депутаты Палаты представителей посетили военное кладбище в Минске. К подножию памятника неизвестного солдата легли цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Депутаты Палаты представителей возложили цветы на могилу неизвестного солдата в Минске-1

Здесь вечным сном покоятся те, кто заплатил самую высокую цену за Победу в Великой Отечественной. Это солдаты, офицеры и партизаны, в том числе те, чьи имена так и не удалось установить. Пока память о бессмертном подвиге жива, есть надежда на то, что страшные события 1940-х никогда не повторятся на нашей земле. 

Депутаты Палаты представителей возложили цветы на могилу неизвестного солдата в Минске-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
К сожалению, на сегодня европейские государства возрождают идеи нацизма. Я бы сказал, нагло переписывают историю, оскверняют памятники, сносят памятники, отказываются от дней Победы, от праздников Победы. Это для нас неприемлемо. Мы бережем память о погибших. 

Депутаты Палаты представителей возложили цветы на могилу неизвестного солдата в Минске-7

Сохранение исторической памяти для белорусов – приоритет. В стране проводится масштабная работа по установлению подлинных фактов о событиях военных лет. А в преддверии 9 Мая люди повсеместно приходят к мемориалам, чтобы отдать дань уважения защитникам. 

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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