«Это невосполнимые потери». Как коронавирус сказался на работе общественного транспорта?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко. Екатерина Забенько, ведущая:

Что касается междугородних и международных рейсов, немного оживает сфера после пандемии?

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

До пандемии мы обслуживали 28 международных маршрутов, сегодня обслуживаем только 9 международных маршрутов. Существенно за счет пандемии снизилось. Пока восстановление рейсов не предвидится. Не видим тенденцию на увеличение пассажиропотока по перемещению между странами. В основном ездили в Прибалтику, Варшаву, Германию, Украину, Россию. Екатерина Забенько:

За счет чего-то другого удается компенсировать эти потери? Олег Дзюбенко:

Нет, это все невосполнимые потери. Екатерина Забенько:

То есть сегодня одна из самых больших проблем «Минсктранса» – это то, что лишились возможности перевозить пассажиров по международным рейсам?

Олег Дзюбенко:

Да, за счет того, что государственное предприятие большое (11 000 человек), мы просто водителей-международников используем на городских перевозках, поэтому мы не теряем кадры, сохраняем их. Екатерина Забенько:

То есть сокращения в связи с этим не произошло, удалось сохранить рабочие места? Мне кажется, это серьезное достижение. Олег Дзюбенко:

Да, это важно сохранить именно человеческий потенциал, потому что любое железо можно купить, а хорошего работника надо воспитывать и не один год.

Екатерина Забенько:

Может, это и неплохо, потому что в других городах, где были локдауны, общественный транспорт был закрыт для пассажиров. А сегодня он закрыт для непривитых пассажиров. Поэтому в нашей ситуации все могли пользоваться общественным транспортом. Надеюсь, внутри страны существенных пауз не было, внутри Минска.