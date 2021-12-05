«Это невосполнимые потери». Как коронавирус сказался на работе общественного транспорта?
Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.
Екатерина Забенько, ведущая:
Что касается междугородних и международных рейсов, немного оживает сфера после пандемии?
Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
До пандемии мы обслуживали 28 международных маршрутов, сегодня обслуживаем только 9 международных маршрутов. Существенно за счет пандемии снизилось. Пока восстановление рейсов не предвидится. Не видим тенденцию на увеличение пассажиропотока по перемещению между странами. В основном ездили в Прибалтику, Варшаву, Германию, Украину, Россию.
Екатерина Забенько:
За счет чего-то другого удается компенсировать эти потери?
Олег Дзюбенко:
Нет, это все невосполнимые потери.
Екатерина Забенько:
То есть сегодня одна из самых больших проблем «Минсктранса» – это то, что лишились возможности перевозить пассажиров по международным рейсам?
Олег Дзюбенко:
Да, за счет того, что государственное предприятие большое (11 000 человек), мы просто водителей-международников используем на городских перевозках, поэтому мы не теряем кадры, сохраняем их.
Екатерина Забенько:
То есть сокращения в связи с этим не произошло, удалось сохранить рабочие места? Мне кажется, это серьезное достижение.
Олег Дзюбенко:
Да, это важно сохранить именно человеческий потенциал, потому что любое железо можно купить, а хорошего работника надо воспитывать и не один год.
Екатерина Забенько:
Может, это и неплохо, потому что в других городах, где были локдауны, общественный транспорт был закрыт для пассажиров. А сегодня он закрыт для непривитых пассажиров. Поэтому в нашей ситуации все могли пользоваться общественным транспортом. Надеюсь, внутри страны существенных пауз не было, внутри Минска.
Олег Дзюбенко:
Если говорить о вакцинации даже в системе «Минсктранса», то мы еще до 1 сентября провакцинировались больше, чем на 80 %. Потому что наши работники понимают ответственность как перед собой, так и перед пассажирами. Поэтому мы своевременно защитились, в этом году у нас гораздо меньший процент заболеваемости, чем по сравнению с пиком прошлого года.
Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего – подробнее здесь.