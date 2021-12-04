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Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего?

04 декабря 2021 18:19
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Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.

Екатерина Забенько, ведущая:
Есть статистика, какие модели наиболее востребованы на дорогах Минска?

Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего?-1

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Думаю, что самый востребованный тот, который приехал вовремя и забрал пассажиров для перевозки.

Екатерина Забенько:
Может, вам лично или вашим сотрудникам, коллегам, жителям Минска полюбились какие-то определенные модели, есть обратная связь?

Олег Дзюбенко:
Очень часто благодарят, когда мы в какой-то микрорайон пускаем электробус. Жители звонят и говорят большое спасибо, что в наш микрорайон пустили электробус. Говорят, что специально ждут электробус, чтобы с детьми проехать на этом транспорте.

Екатерина Забенько:
Начали говорить с вами про электробусы, действительно, этот вид транспорта набирает огромную популярность. Как вы считаете, за ним будущее?

Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего?-4

Олег Дзюбенко:
Будущее однозначно за электротранспортом, потому что это экологически чистый транспорт. Если говорить о Минске, то у нас 93 электробуса. Часть электробусов у нас короткие (9) производства «Белкоммунмаш», которые имеют дальность хода 50 километров, 4 электробуса производства «МАЗ». Они имеют дальность хода 280 километров. И 80 электробусов производства «Белкоммунмаш» с дальностью хода 15 километров.  С 2017 года мы эксплуатируем электробусы, транспорт соответствует надежности при перевозке пассажиров.

Екатерина Забенько:
Никаких нареканий нет? Никаких трудностей не возникает при эксплуатации?

Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего?-7

Олег Дзюбенко:
Детские болезни были, как и у любой техники. Первые 20 электробусов производства «Белкоммунмаш» в первый год дотачивались, подправлялись. При этом перевозки сорваны не были.

Екатерина Забенько:
Зарядки всегда хватает, это что касается экономичности, можете похвалить за это качество.

Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего?-10

Олег Дзюбенко:
Электробус гораздо экономичнее простого троллейбуса без автономного хода. Потому что та электроэнергия, которая в процессе эксплуатации уходит в тормозную систему, то в электробусах она возвращается в накопитель энергии и готова повторно использоваться на движение электробуса.

Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счет чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле – подробнее здесь.

# Общественный транспорт # общество # Олег Дзюбенко # Екатерина Забенько # Фотофакт

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