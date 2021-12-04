Люди специально их ждут на остановках. Какой вид общественного транспорта минчанам нравится больше всего?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко. Екатерина Забенько, ведущая:

Есть статистика, какие модели наиболее востребованы на дорогах Минска?

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Думаю, что самый востребованный тот, который приехал вовремя и забрал пассажиров для перевозки. Екатерина Забенько:

Может, вам лично или вашим сотрудникам, коллегам, жителям Минска полюбились какие-то определенные модели, есть обратная связь? Олег Дзюбенко:

Очень часто благодарят, когда мы в какой-то микрорайон пускаем электробус. Жители звонят и говорят большое спасибо, что в наш микрорайон пустили электробус. Говорят, что специально ждут электробус, чтобы с детьми проехать на этом транспорте. Екатерина Забенько:

Начали говорить с вами про электробусы, действительно, этот вид транспорта набирает огромную популярность. Как вы считаете, за ним будущее?

Олег Дзюбенко:

Будущее однозначно за электротранспортом, потому что это экологически чистый транспорт. Если говорить о Минске, то у нас 93 электробуса. Часть электробусов у нас короткие (9) производства «Белкоммунмаш», которые имеют дальность хода 50 километров, 4 электробуса производства «МАЗ». Они имеют дальность хода 280 километров. И 80 электробусов производства «Белкоммунмаш» с дальностью хода 15 километров. С 2017 года мы эксплуатируем электробусы, транспорт соответствует надежности при перевозке пассажиров. Екатерина Забенько:

Никаких нареканий нет? Никаких трудностей не возникает при эксплуатации?

Олег Дзюбенко:

Детские болезни были, как и у любой техники. Первые 20 электробусов производства «Белкоммунмаш» в первый год дотачивались, подправлялись. При этом перевозки сорваны не были. Екатерина Забенько:

Зарядки всегда хватает, это что касается экономичности, можете похвалить за это качество.