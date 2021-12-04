В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в спортивный комплекс БГУ, чтобы побывать на занятиях по физической подготовке вместе с курсантами военного факультета. И вот мы уже в спортивном зале. Нас встречает преподаватель по физической подготовке Александр Евгеньевич. Можно ли сегодня поприсутствовать на вашем занятии?

Александр Пилютик, преподаватель – начальник физической подготовки общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:

Вы можете не только поприсутствовать, но и поучаствовать, вместе с ними позаниматься. Становитесь в строй. Стюша Тайм:

Здорово, мы такое любим. Спасибо. Александр Пилютик:

Первое упражнение – «Лягушка». Упражнение показываю. Согнутые колени, прыжки вперед. Девушки выполняют до середины, парни – до конца зала.

Стюша Тайм:

Хорошо, что девушкам только до половины зала, потому что мне на самом деле тяжело. У меня нет такой серьезной подготовки, как у ребят.

Денис, расскажи, есть ли у вас какие-нибудь соревнования? Да, ежегодно проводятся соревнования по футболу, мини-футболу, военно-прикладное многоборье, пятиборье. Сейчас ребята готовятся к соревнованиям по волейболу. Стюша Тайм:

Кристина, я знаю, что скоро соревнования по волейболу. Как часто подготовка проходит?

Каждый день мы тренируемся, занимаемся в зале. Стюша Тайм:

А сейчас вместе с ребятами и преподавателями мы переместились в тренажерный зал, чтобы продолжить наше занятие. Для тебя это обычная нагрузка?

Ну, это да. К четвертому курсу растяжка в мышечном плане достаточная для того, чтобы не ощущать. Стюша Тайм:

Где еще сталкиваетесь со спортом помимо физической подготовки? Помимо физической подготовки у нас есть попутная физическая тренировка, учебные занятия, спортмассовые работы, зарядка.

Стюша Тайм:

Пришла и моя очередь, пробуем. Не скажу, что легко, но мне нравится. Двигаемся в бассейн. Валерий Георгиевич, здравствуйте. Чем занимаются здесь курсанты, какая тема занятия сегодня?

Валерий Радкевич, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:

Сегодня мы рассматриваем тему номер четыре – военно-прикладное плавание. Движение рук на суше. Занимаем положение: одна рука впереди, смена рук, лево, право. Носочек тянем от себя. Стюша Тайм:

Спасибо вам огромное. Мне сегодня очень понравилось занятие вместе с курсантами. В следующий раз приеду, но уже, наверное, с купальником, чтобы можно было еще и в бассейне поплавать. Валерий Радкевич:

Да, конечно. Мы еще попрыгаем с вышки с вами. Стюша Тайм:

Пару слов ребятам, которые будут нас смотреть. Что бы вы хотели пожелать?