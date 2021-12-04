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В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ

04 декабря 2021 19:34
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Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в спортивный комплекс БГУ, чтобы побывать на занятиях по физической подготовке вместе с курсантами военного факультета.  

И вот мы уже в спортивном зале. Нас встречает преподаватель по физической подготовке Александр Евгеньевич. Можно ли сегодня поприсутствовать на вашем занятии?  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-1

Александр Пилютик, преподаватель – начальник физической подготовки общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:  
Вы можете не только поприсутствовать, но и поучаствовать, вместе с ними позаниматься. Становитесь в строй.  

Стюша Тайм:  
Здорово, мы такое любим. Спасибо.  

Александр Пилютик:  
Первое упражнение – «Лягушка». Упражнение показываю. Согнутые колени, прыжки вперед. Девушки выполняют до середины, парни – до конца зала.  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-4

Стюша Тайм:  
Хорошо, что девушкам только до половины зала, потому что мне на самом деле тяжело. У меня нет такой серьезной подготовки, как у ребят.  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-7

Денис, расскажи, есть ли у вас какие-нибудь соревнования?  

Да, ежегодно проводятся соревнования по футболу, мини-футболу, военно-прикладное многоборье, пятиборье. Сейчас ребята готовятся к соревнованиям по волейболу.  

Стюша Тайм:  
Кристина, я знаю, что скоро соревнования по волейболу. Как часто подготовка проходит?  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-10

Каждый день мы тренируемся, занимаемся в зале.  

Стюша Тайм:  
А сейчас вместе с ребятами и преподавателями мы переместились в тренажерный зал, чтобы продолжить наше занятие.  

Для тебя это обычная нагрузка?  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-13

Ну, это да. К четвертому курсу растяжка в мышечном плане достаточная для того, чтобы не ощущать.  

Стюша Тайм:  
Где еще сталкиваетесь со спортом помимо физической подготовки?  

Помимо физической подготовки у нас есть попутная физическая тренировка, учебные занятия, спортмассовые работы, зарядка.  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-16

Стюша Тайм:  
Пришла и моя очередь, пробуем. Не скажу, что легко, но мне нравится. Двигаемся в бассейн.  

Валерий Георгиевич, здравствуйте. Чем занимаются здесь курсанты, какая тема занятия сегодня?  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-19

Валерий Радкевич, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:  
Сегодня мы рассматриваем тему номер четыре – военно-прикладное плавание. Движение рук на суше. Занимаем положение: одна рука впереди, смена рук, лево, право. Носочек тянем от себя.  

Стюша Тайм:  
Спасибо вам огромное. Мне сегодня очень понравилось занятие вместе с курсантами. В следующий раз приеду, но уже, наверное, с купальником, чтобы можно было еще и в бассейне поплавать.  

Валерий Радкевич:  
Да, конечно. Мы еще попрыгаем с вышки с вами.  

Стюша Тайм:  
Пару слов ребятам, которые будут нас смотреть. Что бы вы хотели пожелать?  

В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ-22

Валерий Радкевич:  
Уважаемые ребята, поступайте на военный факультет БГУ. Наши выпускники здесь получают не только большой багаж знаний, но и выходят в отличной физической форме, которая помогает им по жизни.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Стюша Тайм # Александр Пилютик # Валерий Радкевич # Фотофакт

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