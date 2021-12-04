В спортзале, на тренажёрах и в бассейне. Вот как проходят занятия по физподготовке на военном факультете БГУ
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в спортивный комплекс БГУ, чтобы побывать на занятиях по физической подготовке вместе с курсантами военного факультета.
И вот мы уже в спортивном зале. Нас встречает преподаватель по физической подготовке Александр Евгеньевич. Можно ли сегодня поприсутствовать на вашем занятии?
Александр Пилютик, преподаватель – начальник физической подготовки общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:
Вы можете не только поприсутствовать, но и поучаствовать, вместе с ними позаниматься. Становитесь в строй.
Стюша Тайм:
Здорово, мы такое любим. Спасибо.
Александр Пилютик:
Первое упражнение – «Лягушка». Упражнение показываю. Согнутые колени, прыжки вперед. Девушки выполняют до середины, парни – до конца зала.
Стюша Тайм:
Хорошо, что девушкам только до половины зала, потому что мне на самом деле тяжело. У меня нет такой серьезной подготовки, как у ребят.
Денис, расскажи, есть ли у вас какие-нибудь соревнования?
Да, ежегодно проводятся соревнования по футболу, мини-футболу, военно-прикладное многоборье, пятиборье. Сейчас ребята готовятся к соревнованиям по волейболу.
Стюша Тайм:
Кристина, я знаю, что скоро соревнования по волейболу. Как часто подготовка проходит?
Каждый день мы тренируемся, занимаемся в зале.
Стюша Тайм:
А сейчас вместе с ребятами и преподавателями мы переместились в тренажерный зал, чтобы продолжить наше занятие.
Для тебя это обычная нагрузка?
Ну, это да. К четвертому курсу растяжка в мышечном плане достаточная для того, чтобы не ощущать.
Стюша Тайм:
Где еще сталкиваетесь со спортом помимо физической подготовки?
Помимо физической подготовки у нас есть попутная физическая тренировка, учебные занятия, спортмассовые работы, зарядка.
Стюша Тайм:
Пришла и моя очередь, пробуем. Не скажу, что легко, но мне нравится. Двигаемся в бассейн.
Валерий Георгиевич, здравствуйте. Чем занимаются здесь курсанты, какая тема занятия сегодня?
Валерий Радкевич, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:
Сегодня мы рассматриваем тему номер четыре – военно-прикладное плавание. Движение рук на суше. Занимаем положение: одна рука впереди, смена рук, лево, право. Носочек тянем от себя.
Стюша Тайм:
Спасибо вам огромное. Мне сегодня очень понравилось занятие вместе с курсантами. В следующий раз приеду, но уже, наверное, с купальником, чтобы можно было еще и в бассейне поплавать.
Валерий Радкевич:
Да, конечно. Мы еще попрыгаем с вышки с вами.
Стюша Тайм:
Пару слов ребятам, которые будут нас смотреть. Что бы вы хотели пожелать?
Валерий Радкевич:
Уважаемые ребята, поступайте на военный факультет БГУ. Наши выпускники здесь получают не только большой багаж знаний, но и выходят в отличной физической форме, которая помогает им по жизни.