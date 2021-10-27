Активнее прививается молодёжь. Узнали у врачей в Любани, как идёт вакцинация
Новости Беларуси. Ситуация в области с COVID-19 под особым контролем. Медики обеспечены всеми средствами защиты, в больницах – достаточное количество коек и аппаратов ИВЛ. В регионе продолжается и плановая помощь. А еще активно ведется вакцинация. В Минской области привито 26 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Материал Анастасии Кончиц.
На входе – обязательная проверка температурного режима, все врачи в масках и перчатках. Любанская центральная районная больница снова работает в режиме COVID-19. Созданы пять бригад для выезда на дом.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Чтобы максимально снизить инфицирование для людей, которые чувствуют недомогание, организован отдельный прием. Пациенты заходят в кабинет и после осмотра врач решает, какая в дальнейшем тактика лечения.
В стационаре 86 коек для людей с диагнозом COVID-19. Шесть из них – реанимационные. Для работы в красной зоне врачи принимают все меры безопасности. Имеется необходимый запас защитных костюмов и респираторов. Население просят внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать респираторный этикет.
Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районной больницы:
Безусловно, это избегание мест массового скопления людей. Желательно, конечно, если вы находитесь в таких местах, это ношение защитной маски, это мытье рук. Обычные средства гигиены, которые используются нами для чистоты поверхностей. Безусловно, большое значение имеет вакцинация против коронавирусной инфекции, потому что сегодня она показала хорошие результаты.
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