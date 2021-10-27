Активнее прививается молодёжь. Узнали у врачей в Любани, как идёт вакцинация

Новости Беларуси. Ситуация в области с COVID-19 под особым контролем. Медики обеспечены всеми средствами защиты, в больницах – достаточное количество коек и аппаратов ИВЛ. В регионе продолжается и плановая помощь. А еще активно ведется вакцинация. В Минской области привито 26 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На входе – обязательная проверка температурного режима, все врачи в масках и перчатках. Любанская центральная районная больница снова работает в режиме COVID-19. Созданы пять бригад для выезда на дом.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Чтобы максимально снизить инфицирование для людей, которые чувствуют недомогание, организован отдельный прием. Пациенты заходят в кабинет и после осмотра врач решает, какая в дальнейшем тактика лечения.

В стационаре 86 коек для людей с диагнозом COVID-19. Шесть из них – реанимационные. Для работы в красной зоне врачи принимают все меры безопасности. Имеется необходимый запас защитных костюмов и респираторов. Население просят внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать респираторный этикет.