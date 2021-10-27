В Минске от гриппа привились более 113 тысяч человек. Как проходит вакцинация в условиях коронавируса?

Новости Беларуси. В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Уже привито более 113 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцинация включает в себя предварительный осмотр врача для определения возможных противопоказаний и только после выдается разрешение на процедуру. Прививка хорошо переносятся как детьми, так и взрослыми, и способствуют формированию иммунитета уже через 7-14 дней после вакцинации. Сделать ее может любой желающий. Люди из группы риска прививаются бесплатно.

Татьяна Швакова, заместитель главного врача поликлиники № 10:

Вакцинация от гриппа у нас включена в Национальный календарь прививок. Так как наша поликлиника обслуживает и детское, и взрослое население, то мы вакцинируем и детей, и взрослых. За счет средств республиканского бюджета вакцинируются отдельные категории: медицинские работники, работники учреждений образования, люди и дети с хроническими заболеваниями, которые могут вакцинироваться бесплатно. Из местного бюджета вакцинируются дети, которые посещают детские сады и школы, вакцинируются работники служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Кроме того, бесплатно вакцинируются лица, проживающие в закрытых коллективах, то есть интернаты, общежития.

В поликлинике № 10 от гриппа привито более 1 600 человек. Кампания в этом сезоне проходит с особенностями. Параллельно вакцинируют и от гриппа, и от коронавируса.