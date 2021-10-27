Могут определить возраст дерева и густоту леса. Кто такие таксаторы и чем они занимаются?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Все профессии важны, все профессии нужны. Сегодня мы узнаем, кто такие таксаторы и в чем заключается их зеленая миссия.

Вячеслав Пономарев, инженер-таксатор:

У нас есть специальный возрастной бурав, мы вкручиваем в дерево такое сверло, и он достает такую вещь, называется керн. Теперь по этим полосочкам можно посчитать количество лет дерева. Этому дереву было 54 года. Любовь к лесным походам Вячеславу Пономареву привил отец-бард. И сам не заметил, как стал зеленым менеджером. От его экспедиции зависит работа лесхозов на ближайшую десятилетку.

Вячеслав Пономарев:

У нас есть прибор, называется полнотомер, мы смотрим, сколько деревьев попадает в зазор, по специальным таблицам мы переводим и узнаем густоту леса. Прицеливаемся. Лазерный луч измеряет расстояние до дерева, после этого наводимся на низ дерева, наверх и узнаем его высоту.

Зорко и метко он определяет продуктивность матушки-природы, древесные запасы на гектар. Извлечь максимум выгоды и не навредить зеленоглазым просторам – главное кредо. Рубить, нельзя оставить. Вердикт диктует ситуация. А начинается операция X с прощупывания кварталов и изучения аэросъемки. Маршрут готов, можно таксировать, причем даже на глаз.

Вячеслав Пономарев:

В каждом участке леса можно все крутить приборами, но тогда не хватит времени, потому что лес очень большой. Поэтому леса, в которых не будет назначаться особо мероприятие, мы пытаемся определить глазомерно. Смотрим на этот лес, например, первый ярус высокий – это будет сосна, вторым будет здесь расти ель. Возраст его будет примерно 90 лет. У сосны той же можно определить по коре, когда ствол сосны очистился от сучков, и кора стала такая, как чешуя, грубая, значит насаждение спелое. Над лесостроительным проектом бригада трудится целый год. В защиту спецодежда, GPS-навигатор и обязательная прививка от энцефалита. В болотах-дебрях полно клещей и другой живности, наматывают порой по 20 км в день – все, чтобы качественно снять показатели, а затем зимой отобразить все на картах и оцифровывать. По сути, бизнес-план для лесхоза.

Вячеслав Пономарев:

У нас в Белгослесе есть специальная карта, то есть они снимаются не как обычная фотография, а там добавляется еще один канал, инфракрасный свет. Каждая порода подсвечена своим цветом. Допустим, лиственные красненькие, темно-зеленые – это елка, светло-зеленая сосна, глядя на снимок, мы можем представлять, что нас ждет при походе в лес.

При обследовании как врачи ставят диагноз. Проблем немало. Бобры затапливают целые кварталы. Лоси объедают верхушки свеженьких сосенок. Ясень погибает в связи с глобальным потеплением. Все вопросы, как досье, видны в карточках таксаторов. Вячеслав Пономарев:

По югу Беларуси сейчас проблема с короедом. Если видишь, что пошло усыхание от короеда, верхушки становятся желтыми, потому что короед очень быстро дерево ест, таксатор в этот же день старается оповестить лесничество. Самая распространенная порода в Беларуси – это сосна. Она лучше всего растет, когда происходит вырубка, первоначально возобновляются береза с осиной, поэтому, чтобы больше получить хозяйственно ценного леса, мы назначаем мероприятия, чтобы что-то проредить, чтобы помочь сосне просто подняться вверх. Таксация – дело ювелирное. Изумрудные просторы с каждым рейдом открывают новые грани. Приключений хватает. За три года Вячеслав познакомился со всем животным миром Беларуси. Теперь зубры в Осиповичском лесхозе как свои. Но вот к тет-а-тет с таежным медведем был не готов. Командировки – дело такое.

Вячеслав Пономарев:

Раньше думаешь: медведь, что с того медведя… А тут шок поймал, встал, как вкопанный. Он на меня смотрит, я на медведя смотрю, встал на задние лапы, принюхался и убежал сам, я только потом понял, что произошло. Три недели назад у меня был случай: иду по лесу, смотрю – валяется порванный воздушный шарик, а там записка, открыл записку, а там написано, что это письмо с нашей свадьбы, если вы его нашли, то отзвонитесь нам, мы вам дадим какой-то презент. Позвонил ребятам, завез им это письмо, мне в подарок дали за него бутылку шампанского.

Меж грибными тропами дневник таксатора пополняется эксклюзивом. Следы медведицы и медвежонка, редкий лишайник уснея, снаряды ВОВ и ароматные черничные букеты. Вячеслав еще тот Гулливер. Обожает горы, путешествия и легко может организовать турне по Синеокой. В личном топе – верховое болото Ельня, экотропа «Голубые озера» и Березинский биосферный заповедник. Нам есть чем гордиться.