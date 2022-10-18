«Это не процесс лишения родительской любви». Как не навредить ребёнку при разводе?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, и Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста.
Юлия Бешанова, СТВ:
Мы говорили об идеальных семьях, где родители любят друг друга, любят детей, но в Беларуси проблема разводов в семейном деле одна из самых острых. Ведь очень часто рушится та самая связь, когда ребенок общается с родителями, взрослые включают разные техники, манипуляции и так далее. Как удержать и как эту проблему решить, и вообще, можно ли эту проблему решить?
Взрослые и ребенок должны понимать, что развод – это не лишение его родительской любви
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Вообще, взрослые и ребенок должны понимать, что развод – это не процесс лишения его родительской любви. Очень много есть примеров, когда люди разводятся, но при этом у них остаются прекрасные отношения с детьми: и отец есть в семье, и мать есть. Да, они не живут вместе, так сложились обстоятельства – по-разному бывает. Может быть, это и к лучшему, потому что мы же помним, что когда люди сохраняли семьи ради того, чтобы она была полноценной и в это время избивали друг друга, устраивали истерики, и непонятно тогда, где ребенку морально проще расти.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
И хорошо ли это.
Ольга Шпилевская:
Очень важно, чтобы родители делали это осознанно, аккуратно, не навредив своим детям.
Я скажу, что я, например, тоже развелась очень рано, моему ребенку было пять лет, но она не была лишена ни отца, ни матери. Из моих уст ни разу не прозвучало плохое слово об отце, потому что это было мое решение и его о том, что мы расстаемся. Поэтому здесь все зависит от того, насколько мудрые взрослые, насколько они бережно относятся к своему ребенку, насколько они его любят и насколько они понимают, как важно ребенку вырасти в родительской любви.
Юлия Бешанова:
К сожалению, далеко не все это понимают. Может быть, нужна на государственном уровне какая-то программа психологической помощи?
«Иногда семьям необходима помощь грамотного психолога»
Дмитрий Шевцов:
А как заставить человека быть счастливым? Какой закон написать, какую программу создать? Бывают разные характеры у людей. Вроде живут в такой любви, такая семейная пара великолепная и ребеночек у них хороший. Потом какая-то коса на камень нашла, они разводятся вплоть до распила телевизора. Ты смотришь на эти вещи и понимаешь, что эти люди стали друг другу просто враги, дикари натуральные. И потом начинается манипулирование ребенком: я тебе не дам ребенка, ты его вообще не увидишь, в лучшем случае два часа на выходные или еще что-то. Кому ты лучше сделаешь? Ребенок вырастет и поймет, что его искусственно ограничивали в отцовской любви, использовали. Ничего хорошего из этого не выйдет, может быть, он потом когда-нибудь маме и скажет эти вещи. Поэтому мы должны понимать. Правильно вы сказали: оставайтесь во всем людьми. Не сложилась у вас любовь – останьтесь просто хорошими друзьями и, самое главное, никогда не манипулируйте ребенком. Ребенок должен понимать, что его любят и мама, и папа.
Иногда семьям необходима помощь грамотного психолога. Поговорить, обсудить, чтобы они поняли, какая это ситуация. Даже если психолог не поможет сохранить брак, то во всяком случае сделает так, чтобы эти люди надолго остались хорошими приятелями, друзьями и продолжали общаться, даже имея другие семьи.
Взрослые должны уважать права ребенка. Это не наша собственность и не игрушка
Ольга Шпилевская:
Я хочу, чтобы все взрослые уважали права ребенка. Мы должны понимать, что ребенок – это не наша собственность и не игрушка. Это человек со своими правами. И у этого человека, пусть даже маленького, есть права на то, чтобы у него была одинаковая любовь матери и отца. Если вы хотите, чтобы ваши права уважали, когда вы станете старше, уважайте права ребенка.
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