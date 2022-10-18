«Это не процесс лишения родительской любви». Как не навредить ребёнку при разводе?

Юлия Бешанова, СТВ : Мы говорили об идеальных семьях, где родители любят друг друга, любят детей, но в Беларуси проблема разводов в семейном деле одна из самых острых. Ведь очень часто рушится та самая связь, когда ребенок общается с родителями, взрослые включают разные техники, манипуляции и так далее. Как удержать и как эту проблему решить, и вообще, можно ли эту проблему решить?

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Вообще, взрослые и ребенок должны понимать, что развод – это не процесс лишения его родительской любви. Очень много есть примеров, когда люди разводятся, но при этом у них остаются прекрасные отношения с детьми: и отец есть в семье, и мать есть. Да, они не живут вместе, так сложились обстоятельства – по-разному бывает. Может быть, это и к лучшему, потому что мы же помним, что когда люди сохраняли семьи ради того, чтобы она была полноценной и в это время избивали друг друга, устраивали истерики, и непонятно тогда, где ребенку морально проще расти.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

И хорошо ли это.

Ольга Шпилевская:

Очень важно, чтобы родители делали это осознанно, аккуратно, не навредив своим детям.

Я скажу, что я, например, тоже развелась очень рано, моему ребенку было пять лет, но она не была лишена ни отца, ни матери. Из моих уст ни разу не прозвучало плохое слово об отце, потому что это было мое решение и его о том, что мы расстаемся. Поэтому здесь все зависит от того, насколько мудрые взрослые, насколько они бережно относятся к своему ребенку, насколько они его любят и насколько они понимают, как важно ребенку вырасти в родительской любви.

Юлия Бешанова:

К сожалению, далеко не все это понимают. Может быть, нужна на государственном уровне какая-то программа психологической помощи?

«Иногда семьям необходима помощь грамотного психолога»