Ольга Шпилевская: «Можно гнаться за карьерой, можно не бывать дома 24 часа в сутки, но ребёнка нужно любить безусловно»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, и Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста. Юлия Бешанова, СТВ:

У нас сегодня крайне приятный повод для встречи – в стране проходит Неделя родительской любви. Родительская любовь – это понятие вечное, и дети нуждаются в ней всегда. Насколько сейчас современные родители, которые гонятся за карьерой, заработком, способны находить время и давать ту самую любовь детям? «Ребенка нужно любить безусловно, потому что ребенок очень чувствует родительскую любовь»

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Давать любовь детям – это обязательно. Можно гнаться за карьерой, можно не бывать дома 24 часа в сутки, но ребенка нужно любить безусловно, потому что ребенок очень чувствует родительскую любовь. Это не значит, что мама должна держать его за ручку 24 часа в сутки. Это значит, что он должен понимать, что он безусловно погружен в эту родительскую любовь. Тогда он будет открываться перед родителями, тогда он будет отвечать им тем же, тогда он будет чувствовать себя защищенным. Поэтому, мне кажется, несмотря на современные условия, несмотря на то, что мы все бежим, любовь родительскую никто не отменял. Может быть, даже ее утроить нужно в этой ситуации, когда наша любовь нашим детям нужна как никогда. Юлия Бешанова:

В прошлом году в Беларуси узаконили новый праздник – День отца. Насколько он востребован? Мы всегда говорили, что мама – главный человек в жизни. А насколько наше общество готово к этому празднику? Белорусский союз женщин стал инициатором того, чтобы у нас появился День отца

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Если его ввели, значит общество готово к этому празднику. Я к нему отношусь абсолютно спокойно. Есть – ну и хорошо. Я, честно говоря, со своей загруженностью даже забываю, что такой праздник есть, потому что у нас, слава богу, нет того гендерного равенства в той степени, в которой его пытаются позиционировать на Западе. Поэтому мы, мужчины, привыкли праздник дарить женщинам. Есть 8 Марта, есть День матери – это те праздники, когда мы всегда женщин поздравляем. Не только в эти праздники, но в эти особенно, когда ты даришь цветы, поздравляешь своих коллег. Это доставляет настоящим мужчинам больше удовольствия, нежели просто праздновать День отца. Ольга Шпилевская:

Это очень здорово, и я дополню. Хорошо, что у нас нет этого гендерного равенства, поэтому наши женщины дарят любовь мужчинам. Именно по инициативе Белорусского союза женщин, именно мы стали инициаторами того, чтобы у нас появился такой праздник, как День отца. Нам тоже захотелось что-то подарить и вам. Надеюсь, у нас это получилось. В итоге получилась такая Неделя родительской любви и заботы, которая начинается матерью, заканчивается отцом. О появлении родительской недели в Беларуси