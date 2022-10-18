«Это делается на уничтожение целых цивилизаций». Как поговорить с ребёнком о нетрадиционных отношениях между полами?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, и Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы затронули тему гендерного равенства, неравенства. Традиционные ценности в Республике Беларусь, безусловно, поддерживаются, но тем не менее есть все равно влияние других ценностей. Как вам кажется, не сместился ли сейчас такой стереотип? Раньше как воспитывали мальчика? Машинки, инструменты. Девочки – куклы, посудка, розовые цвета, а для мальчика – синие. Сейчас это сместилось и хорошо ли это, что смещается понятие, что девочка – это не только кухня и дети, а мальчик – это не только добытчик? Как сейчас с этим? Ольга Шпилевская: «Можно гнаться за карьерой, можно не бывать дома 24 часа в сутки, но ребенка нужно любить безусловно». Подробности здесь. «Нельзя строго делить гендерные роли»

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Я не знаю, у меня ничего не смещалось в семье. У меня двое сыновей, поэтому не знаю, как сейчас девочек воспитывают. У меня очень большая разница между детьми – 10 лет. Что первый ребенок у меня играл с мальчишескими игрушками (машинками, солдатиками), то же самое и второй мой сын, несмотря на то, что век информатизации шагнул далеко вперед. Юлия Бешанова:

Но и психологи говорят, что нельзя строго делить гендерные роли. Дмитрий Шевцов:

Их никто не делит. Дети сами выбирают. Если он растет в нормальной семье, то сам выбирает, с чем ему играть. Если папа – это папа, то сын, конечно, любит маму, но хочет быть похожим на папу, поэтому он будет играть с машинками, солдатиками, с пистолетом бегать с ребятами по улице, с автоматом игрушечным играть, на велосипедах гонять, коленки сбивать – это все нормально. Дети должны через это проходить, нормально и активно расти.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мне кажется, даже неважно, чем они играют, потому что из мальчиков вырастают хорошие повара, которые боги на кухне, которые могут справляться абсолютно со всем. Понятно, что сейчас век прогресса, когда техника облегчает женскую долю, потому что мы вручную не стираем, и посудомоечная машина помоет, поэтому у нас появляется больше свободного времени и мы можем заниматься еще какими-то, может быть, несвойственными раньше даже для женщины делами. В этом нет ничего плохого. Неважно, чем дети играются. Важно, какими они вырастают. В американских фильмах или мультфильмах появились трансгендеры. Нельзя, чтобы наши дети это считали нормальностью Ольга Шпилевская:

Я сейчас, например, очень счастлива оттого, что американский кинематограф, как и европейский, особенно мультипликационный, уходит с нашего рынка. Уходит – и хорошо, потому что то, что они сейчас показывают детям, когда в «Белоснежке» появляются трансгендеры или когда должна быть обязательно пара нетрадиционной ориентации в любом мультике, а я не говорю уже про фильмы молодежные или еще про что-то, – это то, что влияет на подкорку. Как бы мы детей ни воспитывали, когда они в этом сидят, это на подкорку влияет, и они это считают нормальностью. Я не хочу, чтобы наши дети это считали нормальностью. Я хочу, чтобы они понимали, что мы люди православные, традиционные, чтобы они впитывали в себя те хорошие и добрые мультики, которые мы всегда смотрели. «Паровозик из Ромашкова» тот же. Юлия Бешанова:

Не столкнемся ли мы опять с критикой, что мы ограничиваем, цензуру вводим и так далее? Ольга Шпилевская:

Ради бога, пусть критикуют. Если они хотят критиковать нас за это, пусть критикуют. Я считаю, что это не критика, а признание.

«Цензура должна быть всегда, только она должна быть разумной» Дмитрий Шевцов:

На 100 % согласен. Цензура должна быть всегда, только она должна быть разумной. Не надо доходить до уровня деспотизма: «Это нельзя», «Я прав», «Только так». Нет. Но цензура должна быть всегда, потому что мы сейчас понимаем, что часть сайтов, слава богу, разработчики и страна начинают блокировать, потому что мне страшно, когда мой ребенок в 6-7 лет залазит в интернет и у него всплывает все что угодно: и насилие, и секс, и наркотики. Сейчас, слава богу, это блокируется, поэтому цензура должна быть всегда. Именно благодаря цензуре дети вырастают нормальными и добропорядочными людьми. Юлия Бешанова:

Согласитесь, все равно не ограничивают на 100 % агрессивную пропаганду западных нетрадиционных семейных ценностей. Что с этим делать? Это тот самый пример, который мы должны подавать. Как ограничить и объяснить ребенку, что это есть, но это чуждо нам? Ольга Шпилевская:

Мы же родители и мы должны объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Вспомните: Крошка сын к отцу пришел,

и спросила кроха:

– Что такое хорошо и что такое плохо? Именно родители закладывают в детях жизненные ориентиры

Ольга Шпилевская:

Всегда мы, родители, выполняем роль тех людей, которые эти жизненные ориентиры в детях наших закладывают. Если родитель действительно любит своего ребенка, если он для него авторитет, то мнение родителей для него будет беспрекословным. Что бы ему ни пытались вложить извне, он все равно будет опираться на мнение мамы и папы, потому что он считает, что именно они главные в семье, они – те, с кого надо брать пример. Поэтому наши с ними правильные беседы… Запреты и цензура – да, но с детьми нужно бесконечно разговаривать и бесконечно им объяснять, отвечать на все их вопросы. Кстати, хочу подчеркнуть роль бабушек, потому что я теперь точно понимаю, что бабушкой буду хорошей, потому что я была молодой мамой, и мне кажется, я не все смогла вложить и объяснить. Сейчас я пытаюсь 22-летней дочери какие-то вещи объяснять, которые я не заложила. И я для себя точно определила, что, когда у меня будут внуки, я ни секунды не буду жалеть, чтобы объяснять, разъяснять, показывать, убеждать, чтобы глобально какие-то ценности в них закладывать, которые потом никто и никак их не сможет сломать. Как поговорить с ребенком о нетрадиционных отношениях между полами? Дмитрий Шевцов:

Вы говорите словами моей матери. Я однажды спросил: «Мама, почему внуков так любишь, а нас постоянно в строгости держала?» А она говорит: «Я тогда не понимала, насколько вас надо любить». Поэтому все приходит со временем. Цензура – это не значит запрет, табу, и этого нет. Мы должны детям рассказывать, раз это существует, что существуют какие-то нетрадиционные отношения между полами. Это противоестественно, это психическая болезнь. И эти вещи мы должны рассказывать. Ведь ребенок смотрит на семью. Если в семье нормальные человеческие ценности, если в обществе нетерпимость к подобного рода извращениям… Юлия Бешанова:

Сейчас нас обвинять во всех…

Дмитрий Шевцов:

Да бога ради! Я всегда говорю, что это все-таки психическое отклонение и заболевание, поэтому его надо лечить. Кто хочет уподобляться – бога ради. Я всегда говорю: если в семье папа или мама курят, пьют пиво или другие алкогольные напитки, то ребенку рассказать, что это вредно, будет очень сложно. Ведь он видит на примере своих любимых родителей, что это нормально. Поэтому здесь мы должны понимать, что если в семье нормальные отношения, если родители любят друг друга, любят ребенка, то он будет понимать, что где-то существуют такие вещи, но это противоестественно. Вот и все. Мы просто должны правильно объяснять ребенку, что это такое, с детства. Ольга Шпилевская:

Правильно вы сказали про болезнь, потому что совсем нетерпимыми к этому быть нельзя, потому что мы сейчас всех запугаем и скажем, что нельзя просто так поступать. Здесь нужно просто и родителям понимать: если мы замечаем какие-то вещи, наклонности, к этому нужно отнестись как к заболеванию, вовремя это заметить и попросить помощи у специалистов, чтобы посмотреть, как эту вещь можно выправить в нормальность максимальными условиями. Поэтому здесь и учителя, и родители должны быть очень внимательными к своим детям, чтобы какие-то вещи понять, вовремя принять и понять, что с этим делать. Не опускать руки, не говорить, что это ненормально, а должно стать нормальным. Юлия Бешанова:

Закрыть глаза и сказать, что я не вижу. Ольга Шпилевская:

Или что на Западе все так живут. «Там это очень популяризируется, очень агрессивно наслаивается» Дмитрий Шевцов:

Там это очень популяризируется, очень агрессивно наслаивается на нормальный быт общества, буквально вталкивается в семьи. Они понимали, что сейчас в нормальную, традиционную семейную жизнь ты уже не втолкнешь эти ценности, поэтому идут через мультфильмы, тинейджерские фильмы, где это все абсолютно нормально, через политику, что ребенок сам должен выбрать пол. Тот, кто это сказал, однозначно, извините, какой-то извращенец и психически больной человек (или группа людей). Поэтому это агрессивно наслаивается. Это делается на уничтожение целых цивилизаций, стран, обществ. Это долгоиграющая политика