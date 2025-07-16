Прямой эфир

В белорусских школах новый дресс-код? Узнали, какой должна быть школьная форма

16 июля 2025 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Давайте мы сейчас четко расскажем всем, что такое новый дресс-код.

В белорусских школах новый дресс-код? Узнали, какой должна быть школьная форма-2

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Кодексом об образовании сейчас будет закреплена норма о том, что учащиеся обязаны в учебном процессе придерживаться одежды делового стиля. Дальше делаем отсылку к тому, что такое деловой стиль. Деловой стиль – это сдержанный, строгий стиль.

Вместе с тем приняты решения о единых элементах в учреждениях образования или о единой цветовой гамме. Это не значит, что все учреждения образования у нас одеваются только в синий, серый или коричневый цвет. Это значит, что в конкретных учреждениях образования по обоюдному согласию приняты те или иные единые элементы одежды. Жилеты, галстуки, цветовая гамма.

Подробности в видео

# Школы Беларуси # Школы в Беларуси # Образование в Беларуси # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Что изменится в белорусских школах с 1 сентября? Рассказываем о новшествах
16 июля 2025 17:28

Что изменится в белорусских школах с 1 сентября? Рассказываем о новшествах

Азарёнок: обещал войну закончить – а теперь, как при Байдене – потечёт в Украину дальнобойное оружие
16 июля 2025 17:27

Азарёнок: обещал войну закончить – а теперь, как при Байдене – потечёт в Украину дальнобойное оружие

В белорусских школах станет больше уроков физкультуры. Врач объяснила, почему это важно
16 июля 2025 17:24

В белорусских школах станет больше уроков физкультуры. Врач объяснила, почему это важно