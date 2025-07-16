Нужно ли девочек и мальчиков разделять в разные классы в школах? Мнения экспертов

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Вы представляете определенное общественное движение, которое выступает тоже за образовательные инновации. Хотели бы вернуться к советскому наследию в сталинский период, когда мальчики отдельно от девочек получали образование. Зачем это?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Аркадий Розбаш, председатель правления учреждения развивающих инициатив «Здоровое воспитание»:

Я бы хотел только сразу отмести термин раздельное. Раздельное – это когда, грубо говоря, институт благородных девиц в одной стороне города, пажеский корпус для мальчиков – в другой. Нет. Мы предлагаем разделить девочек и мальчиков в разные классы в одной школе, только на уроки.

Евгений Пустовой:

А теперь аргументация. Почему? Парни не отвлекаются на девушек, не дергаются за косы, а слушают то, что говорит учитель?

Аркадий Розбаш:

Конечно, потому что они не отвлекаются друг на друга. Мы же все, наверное, понимаем, что когда мы в 7-летнем возрасте приводим девочек и мальчиков и замешиваем их в микс, то девочки на 2 года психологически и физиологически старше мальчиков. В чем трагедия? Мы помещаем в конкурентную среду заведомо более зрелых девочек с заведомо менее зрелыми мальчиками. Ни те, ни другие опыта своего поведения и во что оно выльется дальше не имеют. Поэтому ведут себя естественным образом. Мы предлагаем пару-тройку школ в Минске. Технология перевода на девочек и мальчиков у нас есть, мы знаем, как это сделать.