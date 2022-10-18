С жильём и карьерой уходят здоровье и детородный возраст. Почему не стоит откладывать рождение детей на потом?

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

На самом деле в XX веке был культ ребенка. В XXI веке, к сожалению, у нашей молодежи этот культ детей уходит. Когда мы создавали семьи, то понимали, что следующим шагом должно быть появление ребенка. Сейчас молодые люди замещают детей котиками, собачками.

Юлия Бешанова, СТВ:

Путешествиями, карьерой.

Ольга Шпилевская:

Потому что ребенок привязывает к месту. Ребенок не дает возможности выезжать куда-то свободно, делать то, что мы захотим. Ребенка они чувствуют как отяжеление к своим семейным обстоятельствам. И это должно уходить, мы должны это менять, потому что так мы дойдем к тому, что у нас молодежь вообще перестанет рожать. Поэтому чем больше будет льгот, чем больше мы об этом будем говорить, чем больше специалисты в школах будут говорить о том, что есть культ семьи, культ детей, что дети – это счастье и дети – это здорово, а не отяжеление. И не надо бояться, пока у тебя нет жилья. Потому что многие же откладывают: сначала жилье, потом карьеру. Но так не бывает: с жильем и карьерой уходит здоровье, уходит детородный возраст женщины, уходят силы для того, чтобы этих детей полноценно воспитать и уделить им нужное внимание. Поэтому все хорошо вовремя.