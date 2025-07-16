Что изменится в белорусских школах с 1 сентября? Рассказываем о новшествах

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Давайте блиц, что поменяется? Физкультуры станет больше, дресс-код обязательный…
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Дресс-код был рекомендованным, он был закреплен государственным школьным стандартом, сейчас дресс-код – деловой стиль.
Евгений Пустовой:
Еще что важно, военно-патриотическое воспитание, полевые сборы, что еще?
Ольга Смирнова:
Увеличивается количество дней, которые будут отведены на проведение военно-полевого сбора в десятых классах. Если еще в этом году военно-полевой сбор проводился в течение пяти дней, то в следующем году он будет продолжаться десять.
Ребятам, которые обучаются на дому, появится возможность изучать те предметы в полном объеме, которые изучают их сверстники в классе. То есть трудовое обучение добавляется, изобразительное искусство, факультативное занятие ОБЖ. Их раньше не было, сейчас будет такая возможность.
Подробности в видео.