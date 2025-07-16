Азарёнок: обещал войну закончить – а теперь, как при Байдене – потечёт в Украину дальнобойное оружие
Ах, обмануть меня не трудно,
Я сам обманываться рад.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вспоминаю я каждый раз, когда смотрю на наших либералов, западников и подзападников. Они, знаете, как сильно влюбленная барышня – ее уже и избили, и изнасиловали, и бросили не раз, и обхамили, обматерили, а она все равно готова по первому слову, по первому зову, по первому намеку все простить.
Где сейчас все те люди, которые восхищались приходом Трампа, все те политологи-эксперты, которые, знаете, любят так с тонким высокомерием сказать: «Вы ничего не понимаете, вы пропагандисты. Мы, мол, реальность постигли, чакры у нас открыты, мы дзен познали. Ща как замиримся, как с Трампом подружимся, да как он нам Украину подарит, да как начнем нефть в Арктике добывать, и будет это все называться новая Ялта». Где теперь все эти люди, почему я не слышу их?
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Григорий Азаренок:
А надо всего лишь одно – Батьку слушать. Лукашенко Александра Григорьевича. Он никогда не ошибается. Что он сказал, когда по поводу рыжего были только общие восторги, вздохи, ахи, охи, радость сердечная и томная влюбленность?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все время уловки, да уловки. То обманули, то еще что. Порам нам уже головой думать.
Он повторил это настойчивее спустя пару месяцев. Только дела, не верить ни одному слову.
Александр Лукашенко:
Никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя – только реальным делам.
Григорий Азаренок:
И что же мы видим? Прошла любовь, завяли помидоры. Переговоры никуда не продвинулись, обмен пленными на нашей территории проходил и без Стамбулов, собственно. Поставки оружия в Украину идут, война продолжается, конца и краю невидно, Европа вооружается и готовится к войне с нами.
Или вот касательно Беларуси. Приехал сюда многозвездный генерал. Ну генералище. По белорусским понятиям такой человек должен слово свое держать. В лепешку расшибиться, но выполнить. А иначе, вообще-то, генералы стреляются. Ну в нормальном представлении. И вот кланялся генерал, обещался, божился, что отпущенный персонаж не будет нести всякую пургу и околесицу. Хотя бы какое-то время. Никто не верил, но для наглядности, еще раз для нас провели эксперимент – американе обманут всегда. Ну не было исключений. Не было ни одного договора, сделки, соглашения, которую бы они соблюли. Ни разу.
Обещался войну закончить – а теперь, как при дедушке Бидоне – потечет в Украину дальнобойное оружие. Это оно, наверное, мир приблизит, да. Из ракетных установок голуби будут вылетать, наверное.
Подробности в видео.