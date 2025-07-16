Азарёнок: обещал войну закончить – а теперь, как при Байдене – потечёт в Украину дальнобойное оружие

Ах, обмануть меня не трудно,

Я сам обманываться рад. Григорий Азаренок, СТВ:

Вспоминаю я каждый раз, когда смотрю на наших либералов, западников и подзападников. Они, знаете, как сильно влюбленная барышня – ее уже и избили, и изнасиловали, и бросили не раз, и обхамили, обматерили, а она все равно готова по первому слову, по первому зову, по первому намеку все простить. Где сейчас все те люди, которые восхищались приходом Трампа, все те политологи-эксперты, которые, знаете, любят так с тонким высокомерием сказать: «Вы ничего не понимаете, вы пропагандисты. Мы, мол, реальность постигли, чакры у нас открыты, мы дзен познали. Ща как замиримся, как с Трампом подружимся, да как он нам Украину подарит, да как начнем нефть в Арктике добывать, и будет это все называться новая Ялта». Где теперь все эти люди, почему я не слышу их? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

А надо всего лишь одно – Батьку слушать. Лукашенко Александра Григорьевича. Он никогда не ошибается. Что он сказал, когда по поводу рыжего были только общие восторги, вздохи, ахи, охи, радость сердечная и томная влюбленность? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все время уловки, да уловки. То обманули, то еще что. Порам нам уже головой думать. Он повторил это настойчивее спустя пару месяцев. Только дела, не верить ни одному слову. Александр Лукашенко:

Никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя – только реальным делам.