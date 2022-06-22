«Это не передать словами». В урочище Благовщина почтили память жертв геноцида в годы войны

Новости Беларуси. Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из мест массовой расправы нацистов над мирными жителями. В страданиях и муках здесь погибли по самым минимальным подсчетам более 150 тысяч узников. На памятном месте патриотическая акция «Молодежь помнит» объединила школьников, студентов, представителей власти. Участники митинга-реквиема возложили цветы. Память о погибших почтили минутой молчания и зажгли лампады, которые сложились в надпись «Молодежь Минска помнит». Символично, что среди участников – те, кто собственноручно восстанавливал мемориальный комплекс.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Историю нельзя забыть и ни в коем случае ее нельзя переписать. Поэтому мероприятие не только приурочено к началу Великой Отечественной войны, а также в рамках недели молодежи. Так как молодежь не только должна возлагать цветы, но и благоустраивать воинские захоронения. Потому что на сегодняшний день это очень актуальная тема и молодежь сама желает принимать участие активно в данных мероприятиях.