«Это не передать словами». В урочище Благовщина почтили память жертв геноцида в годы войны

Новости Беларуси. Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одно из мест массовой расправы нацистов над мирными жителями. В страданиях и муках здесь погибли по самым минимальным подсчетам более 150 тысяч узников. На памятном месте патриотическая акция «Молодежь помнит» объединила школьников, студентов, представителей власти. Участники митинга-реквиема возложили цветы. Память о погибших почтили минутой молчания и зажгли лампады, которые сложились в надпись «Молодежь Минска помнит». Символично, что среди участников – те, кто собственноручно восстанавливал мемориальный комплекс.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Историю нельзя забыть и ни в коем случае ее нельзя переписать. Поэтому мероприятие не только приурочено к началу Великой Отечественной войны, а также в рамках недели молодежи. Так как молодежь не только должна возлагать цветы, но и благоустраивать воинские захоронения. Потому что на сегодняшний день это очень актуальная тема и молодежь сама желает принимать участие активно в данных мероприятиях.
Диана Витковская:
Это не передать словами. Как это важно, чтобы молодые люди всегда помнили. Видя здесь семьи молодые с детьми, всегда понимаешь то, что нужно передавать это поколениям. Ведь только так можно помнить, понимать то, что происходило.
Во время митинга-реквиема представили постановку «Связь поколений» о том, как страшная дата июня 1941-го разделила жизнь на «до» и «после».
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