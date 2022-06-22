Наталья Кочанова: «Патриотическое воспитание любого человека начинается с его семьи, с его рождения»

Новости Беларуси. Святая обязанность не допустить переписывания истории. Об этой истине в день скорбной даты напомнила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова возложила цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина».
По ее словам, в то время, как одни народы идут по пути забвения и уничтожения памятников, белорусы выбирают память. Чтобы больше никогда, ни на секунду не допустить повторения катастрофы. И воспитывают в молодом поколении патриотизм. 22 июня у мемориального комплекса в почетном карауле юные кадеты. И они знают, какую цену прадеды заплатили за свободу.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Патриотическое воспитание любого человека начинается с его семьи, с его рождения. А когда ты родился в такой многострадальной стране, где столько горя перенесли люди и сделали все, чтобы была такая прекрасная страна, я думаю у каждого нормального человека эти патриотические чувства. А патриотические чувства – это, прежде всего, любовь к своей родине, к своему народу, к своей стране, к своим родным и близким, к своей семье, к своим родителям. Вот он патриотизм, вот в чем патриотизм. Просто сегодня это вышло на несколько иной уровень, потому что кругом столько лжи и фейков, которые заполонили весь мир. Вы знаете, не укладывается в голове то, что происходит. Почему? Потому что это за гранью человеческого сознания. Предавать, забывать – это не наши традиции. Это не наш менталитет. Мы будем помнить, и мы будем помнить всегда.
В мемориальном комплексе «Масюковщина» холодная плита, усыпанная цветами, – это знак памяти погибшим в бывшем лагере смерти Шталаг-352, который мрачно прославился особенно жестокой системой пыток. За четыре года войны в нем были замучены и убиты более 80 тысяч человек.