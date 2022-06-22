Наталья Кочанова: «Патриотическое воспитание любого человека начинается с его семьи, с его рождения»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Патриотическое воспитание любого человека начинается с его семьи, с его рождения. А когда ты родился в такой многострадальной стране, где столько горя перенесли люди и сделали все, чтобы была такая прекрасная страна, я думаю у каждого нормального человека эти патриотические чувства. А патриотические чувства – это, прежде всего, любовь к своей родине, к своему народу, к своей стране, к своим родным и близким, к своей семье, к своим родителям. Вот он патриотизм, вот в чем патриотизм. Просто сегодня это вышло на несколько иной уровень, потому что кругом столько лжи и фейков, которые заполонили весь мир. Вы знаете, не укладывается в голове то, что происходит. Почему? Потому что это за гранью человеческого сознания. Предавать, забывать – это не наши традиции. Это не наш менталитет. Мы будем помнить, и мы будем помнить всегда.