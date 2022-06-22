«Сегодня в храмах вспоминают всех, кто погиб». В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска прошло богослужение

Новости Беларуси. Утром 22 июня молитвы в память о жертвах геноцида белорусского народа одновременно возносились в православных храмах, костелах, мечетях и синагогах. Уже не впервые в эту скорбную дату молитвенный реквием объединил верующих всех конфессий. Утреннее богослужение прошло и в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Сегодня мы не делим на верующих православных или католиков. Сегодня в храмах вспоминают всех, кто погиб от голода, в печах Тростенца, детей Красного Берега и Скобровки, военнопленных, которые умирали в различных лагерях и шталагах. Важно всем поколениям, независимо от вероисповедания людей, национальностей. На нашей земле проживают люди более 156 национальностей, чтобы помнить о жертвах белорусского народа. И главное, чтобы это не повторилось, чтобы это было в памяти людей и люди ценили стабильность в обществе, спокойствие, где люди мирно уживаются, независимо от конфессии или национальной принадлежности.