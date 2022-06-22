«Чувство глубокой скорби». В «Тростенце» прошёл митинг-реквием

Новости Беларуси. Митинг-реквием прошел 22 июня в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Митинг-реквием прошел 22 июня в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем приняли участие руководители Администрации Президента Беларуси, Мингорисполкома, депутаты, представители общественных объединений, ветеранских организаций и политических партий. Под аккомпанемент военного оркестра состоялось возложение цветов к подножию монумента.
Георгий Атаманов, заместитель председателя Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Хотелось бы, чтобы наши дети никогда не знали ужасов войны. Потому что сегодняшний день олицетворяет начало геноцида нашего народа. Ведь в июне 1941 года на нашу страну напали практически 15 государств. Учреждения культуры разрушили, забрали картины. Мы потеряли уникальные вещи: крест Евфросинии Полоцкой, коллекцию слуцких поясов.
Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета общественного объединения БРСМ г. Минска:
Ровно в четыре часа, без предъявления каких-либо претензий советскому народу, германия вероломно напала на Советский Союз. Внуки, правнуки наших дедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, должны помнить эти даты, чтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
Александр Мартинович, воспитатель Минского городского кадетского училища:
Чувство глубокой скорби. Скорби о погибших. Но есть и радость. Радость тех, кто родился в мирное время. За ними будущее. Будущее нашей страны, будущее нашей родины.
В годы войны лагерь смерти Тростенец, созданный осенью 1941-го, стал крупнейшим в Беларуси и на оккупированной немцами территории Советского Союза.