«Чувство глубокой скорби». В «Тростенце» прошёл митинг-реквием

Новости Беларуси. Митинг-реквием прошел 22 июня в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем приняли участие руководители Администрации Президента Беларуси, Мингорисполкома, депутаты, представители общественных объединений, ветеранских организаций и политических партий. Под аккомпанемент военного оркестра состоялось возложение цветов к подножию монумента.

Георгий Атаманов, заместитель председателя Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Хотелось бы, чтобы наши дети никогда не знали ужасов войны. Потому что сегодняшний день олицетворяет начало геноцида нашего народа. Ведь в июне 1941 года на нашу страну напали практически 15 государств. Учреждения культуры разрушили, забрали картины. Мы потеряли уникальные вещи: крест Евфросинии Полоцкой, коллекцию слуцких поясов.

Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета общественного объединения БРСМ г. Минска:

Ровно в четыре часа, без предъявления каких-либо претензий советскому народу, германия вероломно напала на Советский Союз. Внуки, правнуки наших дедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, должны помнить эти даты, чтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Александр Мартинович, воспитатель Минского городского кадетского училища:

Чувство глубокой скорби. Скорби о погибших. Но есть и радость. Радость тех, кто родился в мирное время. За ними будущее. Будущее нашей страны, будущее нашей родины.