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Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана

22 июня 2022 14:15
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Новости Беларуси. В Мядельском районе проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе Михаил Гордон. Накануне Дня всенародной памяти жертв войны и геноцида белорусского народа наши корреспонденты встретились с долгожителем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Судьба ветерана и воспоминания о начале рокового дня в материале Анны Куртасовой.  

Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана-1

22 июня 1941-го. Воскресный солнечный день. Михаил Гершинович Гордон на тот момент окончил только четыре класса. Шли летние каникулы. Был активистом пионерского движения. В тот день в поселке Нарочь как раз намечалось открытие первого пионерского лагеря.  

Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана-4

Михаил Гордон, ветеран Великой Отечественной войны:  
Мы с другом, он тоже был пионером, решили поехать на велосипедах (и у него, и меня он был) на Нарочь. Мы там пару часов походили, уже 12 минуло, и видим, что что-то ничего, а нам ехать несколько часов тоже на велосипеде. Мы походили и говорим: поедем домой.  

Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана-7

А в эти часы на белорусской земле уже шла война. Беззаботные школьники ни о чем пока не знали. Пошли купаться в теплом озере. Наслаждались летом. Как вдруг…  

Подробнее в видеоматериале.  

# Великая Отечественная война # общество # Михаил Гордон # Анна Куртасова # Фотофакт

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