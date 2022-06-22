Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана

Новости Беларуси. В Мядельском районе проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе Михаил Гордон. Накануне Дня всенародной памяти жертв войны и геноцида белорусского народа наши корреспонденты встретились с долгожителем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Судьба ветерана и воспоминания о начале рокового дня в материале Анны Куртасовой.

22 июня 1941-го. Воскресный солнечный день. Михаил Гершинович Гордон на тот момент окончил только четыре класса. Шли летние каникулы. Был активистом пионерского движения. В тот день в поселке Нарочь как раз намечалось открытие первого пионерского лагеря.

Михаил Гордон, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы с другом, он тоже был пионером, решили поехать на велосипедах (и у него, и меня он был) на Нарочь. Мы там пару часов походили, уже 12 минуло, и видим, что что-то ничего, а нам ехать несколько часов тоже на велосипеде. Мы походили и говорим: поедем домой.