«Это не должно быть для галочки»: Президент Беларуси анонсировал совещание по вопросам системы образования

Новости Беларуси. В Беларуси до конца года пройдет совещание по вопросам системы образования. Об этом заявил Президент, принимая с докладом профильного министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко Глава государства отметил, что в этой сфере есть определенные проблемы, которые требуют детального обсуждения и решения.

К примеру, процесс поступления в вузы. Сейчас стать студентом можно по итогам сдачи централизованного тестирования и баллу аттестата. Но такой подход не всегда позволяет объективно оценить уровень знаний. Президент предложил экспертам подумать о различных вариантах, в том числе и о возможности приема вступительных экзаменов преподавателями. Актуальны и другие вопросы, среди которых уровень зарплат, содержание учебников, статус учителя и перегруженность школьников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы соберем у Президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобра. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия, для того, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения. В противном случае ко мне приходить не надо. Это не должно быть для галочки показушное какое-то совещание. Может быть лучше его провести после парламентских выборов, чтобы нас снова не обвинили в том, что под парламентские выборы мы проводим вот это очень важное совещание, которое определит лицо нашего общества в будущем.