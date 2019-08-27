«Это не должно быть для галочки»: Президент Беларуси анонсировал совещание по вопросам системы образования
Новости Беларуси. В Беларуси до конца года пройдет совещание по вопросам системы образования. Об этом заявил Президент, принимая с докладом профильного министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава государства отметил, что в этой сфере есть определенные проблемы, которые требуют детального обсуждения и решения.
К примеру, процесс поступления в вузы. Сейчас стать студентом можно по итогам сдачи централизованного тестирования и баллу аттестата. Но такой подход не всегда позволяет объективно оценить уровень знаний. Президент предложил экспертам подумать о различных вариантах, в том числе и о возможности приема вступительных экзаменов преподавателями.
Актуальны и другие вопросы, среди которых уровень зарплат, содержание учебников, статус учителя и перегруженность школьников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы соберем у Президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобра. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия, для того, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения. В противном случае ко мне приходить не надо.
Это не должно быть для галочки показушное какое-то совещание. Может быть лучше его провести после парламентских выборов, чтобы нас снова не обвинили в том, что под парламентские выборы мы проводим вот это очень важное совещание, которое определит лицо нашего общества в будущем.
Кстати, традиционно День знаний глава государства проводит вместе с юными белорусами. В 2019 году Президент пообещал приехать на линейку в одну из новых школ.
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