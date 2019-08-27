Беларусь представит на «МАКС-2019» новинки отечественного ВПК

Новости Беларуси. Беларусь представит в России новинки отечественного военпрома. 27 августа в подмосковном Жуковском откроется международный авиакосмический салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности наша страна презентует более 80 образцов военной техники. Среди них роботизированные разработки воздушного базирования, портативные диагностические комплексы, средства радиоэлектронной защиты летательных аппаратов. Кроме того, будут показаны возможности обслуживания систем залпового реактивного огня «Ураган» после глубокой модернизации.