Для главной ёлки Беларуси подготовили 200 сценариев световых эффектов

В иллюминации на Октябрьской площади впервые применят совершенно новый тип гирлянд – лампы-пиксели. Будет использовано около 20 тысяч ламп. Это создаст эффект большого экрана. Получится оригинальное светодиодное платье.

Общая длинна современных гирлянд – 4,5 километра. Каждый её фонарик заиграет по велению техники невероятными красками.