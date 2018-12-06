Для главной ёлки Беларуси подготовили 200 сценариев световых эффектов
В иллюминации на Октябрьской площади впервые применят совершенно новый тип гирлянд – лампы-пиксели. Будет использовано около 20 тысяч ламп. Это создаст эффект большого экрана. Получится оригинальное светодиодное платье.
Общая длинна современных гирлянд – 4,5 километра. Каждый её фонарик заиграет по велению техники невероятными красками.
Уже разработаны 200 сценариев иллюминационной программы для главной ёлки страны.
Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
Мы должны идти в ногу с новыми технологиями. В течение двух недель эту ёлку на базе предприятия полностью размотали и создали тот световой эффект. Сегодня она уже собрана в ящики под номерами и ждет отправки уже на Октябрьскую площадь.
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Необычной будет и ёлка вблизи Дворца спорта. Её главной фишкой станет световая конструкция в виде звёздного неба. В целом, до 15 декабря город будет полностью готов к празднику.
Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:
Пиксели – это RGB, светодиодная лампа. Она даёт три основных цвета, а за счёт управления можно создавать любой световой эффект.