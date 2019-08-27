Анатолий Маркевич 27 августа проведёт приём жителей Бреста

Новости Беларуси. Чтобы знать, чем живут люди, и помочь им разобраться со своими проблемами, в стране продолжается практика, когда чиновники разных уровней проводят приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы знать, чем живут люди, и помочь им разобраться со своими проблемами, в стране продолжается практика, когда чиновники разных уровней проводят приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 27 августа с жителями Бреста встретится помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти, поставленная главой государства. Такие приемы представители правительства и Администрации Президента регулярно проводят во всех регионах страны. Этот опыт позволяет намного эффективнее решать проблемы за короткое время и без бумажной волокиты.