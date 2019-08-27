В Национальной библиотеке 27 августа открывается педагогический форум

Новости Беларуси. Приоритеты работы в новом учебном году обсудят столичные учителя. 27 августа в Минске откроется масштабный педагогический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пройдет в Национальной библиотеке и соберет представителей учреждений образования, профильного министерства, районных администраций и Мингорисполкома – всего около полутысячи человек.