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В Национальной библиотеке 27 августа открывается педагогический форум

27 августа 2019 06:44
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Новости Беларуси. Приоритеты работы в новом учебном году обсудят столичные учителя. 27 августа в Минске откроется масштабный педагогический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке 27 августа открывается педагогический форум-1

Он пройдет в Национальной библиотеке и соберет представителей учреждений образования, профильного министерства, районных администраций и Мингорисполкома – всего около полутысячи человек.

В Национальной библиотеке 27 августа открывается педагогический форум-4

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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