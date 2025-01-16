Президент в Минском технопарке: не исключаю, что мы такие производства будем расширять

Локализация для Беларуси – важнейший вопрос, а не просто имиджевый проект. Об этом заявил Президент, посещая Минский городской технопарк. Территория более 27 гектаров сегодня переживает завершающие этапы реконструкции, начатой с поддержки главы государства. Площадка должна быть исключительно инновационной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было реконструировано 17 зданий, пять возвели с нуля. Уже сегодня здесь работают резиденты. В числе выпускаемой продукции, например, центрифуга для отделения плазмы крови, передвижной аппарат рентгена, стерильные блоки. Также Президенту показали комплексные линии для переработки рапса, сои и подсолнечника. Еще одно производство – в сфере вакуумно-плазменных технологий. Также резиденты Минского технопарка занимаются проектированием легких стальных конструкций и выпускают спецтехнику для разных отраслей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо такие центры создавать. За этим будущее. Не надо думать, что придут великие бизнесмены к нам без опыта и знаний. Все хотят бизнесменами быть. Почему? Свободный человек, деньги лопатой. А там надо уметь, надо специалист. Это большой труд. Поэтому такие производства создавать, и я не исключаю, что мы их постепенно будем расширять. Пойдут мотоциклы эти – ну, будем помогать ему, чтобы он создал новые площадки и расширял производство в объемах.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы сейчас планируем еще, кроме этого, три. Прорабатываем вопрос.

Александр Лукашенко:

Правильно!

В ближайшую пятилетку в Минске планируют построить пять технопарков. У таких площадок есть преимущества. Об этом заявил глава государства, уже общаясь с трудовым коллективом Мотовелозавода и резидентами Минского технопарка. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство будет поддерживать производства всех форм, если они приносят пользу стране и не обижают людей.