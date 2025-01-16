Попробуйте – потом не обижайтесь! Лукашенко ответил на планы беглых напасть на Беларусь с оружием

В Минске появится не менее пяти новых технопарков за следующую пятилетку. Об этом заявил Президент, посещая Минский городской технопарк. Он появился в ходе реконструкции незадействованных площадей Мотовелозавода. После распада СССР многие производственные секторы оказались невостребованными. Идей на тему «Как с ними поступить?» было много: от продажи частникам до сноса и возведения на их месте жилья. Однако было решено сохранить производственные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня завершается реконструкция. В отдельных корпусах требовалось только обновление фасада, в других – капитальный ремонт. Пять зданий возводили с нуля, учитывая требования резидентов технопарка. Их здесь будет 140, около 60 работают уже сегодня. Например, производят комплексные линии для переработки рапса, сои и подсолнечника. Главе государства также показали вакуумно-плазменные технологии и проектирование легких стальных конструкций. Подытожив, Александр Лукашенко подчеркнул, что такие площадки в стране нужны. В планах – масштабировать производственные мощности резидентов.

Велосипеды будут пользоваться спросом всегда. Растет запрос и на электротранспорт. О перспективах развития данного направления спрашивали работники Мотовелозавода. Глава государства традиционно пообщался с коллективом предприятия и резидентами технопарка. Еще один вопрос затронул взаимоотношения с Польшей. Что касается закрытых ей пунктов пропуска, отметил Президент, Беларуси от этого ни холодно, ни жарко. Мы туда ничего не возим ввиду санкций сопредельной стороны. Вместе с тем Варшава продолжает использовать беглых в экстремистских инициативах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совет Безопасности Беларуси заявил о том, что есть планы у наших беглых – нападение на Беларусь с оружием в руках. Не то с Украины, не то с Польши. Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь! Вот и все. Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать. Они на территории Польши, и оружие они еще могут использовать против поляков. Литовцы «наелись» белорусов. Там же националисты наши приехали, спасибо им, и начали рассуждать, что Вильно и прочее – это белорусские города. Литовцы уже не знают, что с нашими беглыми делать. К этому идут поляки. Жизнь идет, развивается. Нам не надо особо переживать за поляков и за все, что у них происходит. Это обычная болтовня. Это пляска под американцев. Американцы сейчас, чтобы уничтожить Европу, а это их цель, при Трампе, посмотрите, это усилится, используют поляков. Но будет, как с Украиной. Не дай бог, конечно.

Президент отметил, что польские власти не могут разобраться с внутриполитической ситуацией у себя в стране, поэтому пытаются переключить внимание своих избирателей на Беларусь.