«Локализация для нас – важнейший вопрос». Лукашенко посетил Минский технопарк

Локализация для Беларуси – важнейший вопрос, а не просто имиджевый проект. Об этом заявил Президент, посещая Минский городской технопарк. Территория более 27 гектаров сегодня переживает завершающие этапы реконструкции, начатой с поддержки главы государства. Площадка должна быть исключительно инновационной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребность более эффективно использовать территории Мотовелозавода возникла намного раньше, чем были подписаны документы о старте реконструкции. Президенту предлагали на этом месте все снести и построить жилье. Однако от подобной инициативы глава государства отказался. В пользу сохранения производственных площадей. Ведь это сохранение производственной школы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что вас настораживает, что не сделано?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ничего не настораживает, Александр Григорьевич, в плане введения в эксплуатацию этих зданий и сооружений.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

То, что можно было сохранить – мы сохранили. То, что можно было нарастить – мы нарастили.

Александр Лукашенко:

Локализация для нас – важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Мы тракторы делали в советские времена, автомобили (МАЗы), велосипеды, мотоциклы. Надо делать, это имидж. Да, имидж. Но для меня в чем суть этой проблемы? Мы же много переживали и думали о том, как делать, как жить, что там, ракеты создавать или еще что-то. Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить – надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли, и в этом плане и Мотовелозвод в этот список попал.