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«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни

26 декабря 2020 13:27
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Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон. Акция «Наши дети» продолжает дарить праздничное настроение маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни-1

Так, яркое представление брестские десантники устроили для воспитанников Кобринской детской деревни. Самых юных ее жителей, малышей от трех лет, военные принимали у себя в гостях.

«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни-4

Оформление зала, сценарий и подарки – все до мелочей продумали сами гвардейцы 38 десантно-штурмовой бригады. И даже на время перевоплотились в сказочных персонажей – все роли в новогоднем спектакле исполнили десантники.

«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни-7

Сергей Суховило, заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады:
Традиционно на нашей территории в преддверии такого хорошего и доброго праздника, как встреча Нового года, мы не можем обойти стороной наш подшефный детский дом, наших детишек. Люди готовятся и вкладывают в это мероприятие душу, ведь это наши дети, мы не должны никого забывать. И мы получаем от этого всегда только положительные эмоции, от детишек, они вспоминают, звонят, хотят приехать к нам еще раз отметить Новый год.

«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни-10

Сейчас в приемных семьях Кобринской деревни проживают 90 ребят. Дружба брестских десантников и обитателей детского поселка длиться уже более 10 лет.

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# Новый год # общество # Сергей Суховило # Фотофакт

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