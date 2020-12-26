«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни

Оформление зала, сценарий и подарки – все до мелочей продумали сами гвардейцы 38 десантно-штурмовой бригады. И даже на время перевоплотились в сказочных персонажей – все роли в новогоднем спектакле исполнили десантники.

Сергей Суховило, заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады:

Традиционно на нашей территории в преддверии такого хорошего и доброго праздника, как встреча Нового года, мы не можем обойти стороной наш подшефный детский дом, наших детишек. Люди готовятся и вкладывают в это мероприятие душу, ведь это наши дети, мы не должны никого забывать. И мы получаем от этого всегда только положительные эмоции, от детишек, они вспоминают, звонят, хотят приехать к нам еще раз отметить Новый год.