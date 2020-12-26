«Это наши дети, мы не должны никого забывать». Десантники устроили спектакль для ребят из Кобринской детской деревни

Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон. Акция «Наши дети» продолжает дарить праздничное настроение маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон. Акция «Наши дети» продолжает дарить праздничное настроение маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, яркое представление брестские десантники устроили для воспитанников Кобринской детской деревни. Самых юных ее жителей, малышей от трех лет, военные принимали у себя в гостях.
Оформление зала, сценарий и подарки – все до мелочей продумали сами гвардейцы 38 десантно-штурмовой бригады. И даже на время перевоплотились в сказочных персонажей – все роли в новогоднем спектакле исполнили десантники.
Сергей Суховило, заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады:
Традиционно на нашей территории в преддверии такого хорошего и доброго праздника, как встреча Нового года, мы не можем обойти стороной наш подшефный детский дом, наших детишек. Люди готовятся и вкладывают в это мероприятие душу, ведь это наши дети, мы не должны никого забывать. И мы получаем от этого всегда только положительные эмоции, от детишек, они вспоминают, звонят, хотят приехать к нам еще раз отметить Новый год.
Сейчас в приемных семьях Кобринской деревни проживают 90 ребят. Дружба брестских десантников и обитателей детского поселка длиться уже более 10 лет.
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