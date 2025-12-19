В «Авиа Молле» открылся салон компании А1
Компания А1 продолжает расширять горизонты! 19 декабря в одном из самых масштабных и динамичных районов столицы – «Минск-Мир» – распахнул двери новый магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комфортное пространство для покупки современных гаджетов и услуг расположилось в торгово-общественном центре «Авиа Молл». Магазин спроектирован в соответствии с актуальными трендами обслуживания: светлый интерьер, открытые витрины и удобные зоны для консультаций. Здесь клиенты могут не только решить вопросы мобильной и фиксированной связи, но и протестировать новинки цифровой техники.
Об открытии нового салона – Даниил Дроботов.
Все необходимое для работы, быта и досуга в едином пространстве – именно это предлагает новый магазин А1, который сегодня открылся в торгово-общественном центре «Авиа Молл». Подключение мобильной связи, домашнего интернета или развлекательных платформ – опытные и внимательные сотрудники ждут каждого клиента и готовы помочь с выбором услуг от А1.
Александр Кошелев, начальник управления продаж компании «А1»:
А1 уделяет личному взаимодействию с клиентами особое значение, тщательно анализирует потребности и пожелания клиентов. Новый магазин расположен в современном и динамично развивающемся районе «Минск-Мир», жители и гости которого также хотят иметь возможность проконсультироваться с нашими специалистами и ознакомиться с ассортиментом вживую. Открытие нового магазина – это всегда приятное событие, а в преддверии праздников особенно. Многие наши клиенты могут найти в магазинах отличные предпраздничные скидки на товары и услуги.
Новый фирменный магазин А1 предлагает широкий выбор электроники: смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары от ведущих брендов. Также в ассортименте представлены товары для дома и красоты, включая бьюти-гаджеты и бытовую технику. А в преддверии новогодних праздников в А1 действуют скидки до 50 %.
Ольга, клиент компании «А1»:
Пользуюсь услугами очень давно, качеством довольна, причем пользуюсь услугами не только мобильной связи, но и домашнего интернета. Также пользуюсь услугами «A1 Такси», новым сервисом от A1. Качество устраивает. Сегодня в открытие магазина решила порадовать себя новыми часами.
Сегодня А1 развивает свою сеть по всей стране. Салон в «Минск-Мире» стал 23-м в столице и 77-м в Беларуси. А с каждым новым магазином растет и число довольных клиентов. Услугами компании пользуются уже почти 5 миллионов человек. И это не предел!
*На правах рекламы.