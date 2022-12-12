Более 5 тысяч спасателей устраняют последствия непогоды в Беларуси

Новости Беларуси. На западе – снег, на востоке – дождь. Непогода продолжает накрывать Беларусь. Практически во всех регионах страны фиксируются свои атмосферные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области во многих населенных пунктах в первой половине дня настоящий транспортный коллапс. Из-за большого количества снега на дорогах и многочисленных аварий движение затруднено. Страдает крупногабаритная техника: грузовики и автобусы не везде могут подняться под горку. Коммунальники и спецтехника на расчистке улиц работают в режиме нон-стоп.

Всего в Беларуси в устранении последствий непогоды были задействованы более 5 тысяч спасателей и 3 тысяч единиц техники. За сутки восстановлено электроснабжение более 400 населенных пунктов – обрывы линий электропередачи в основном произошли в Минской и Брестской областях. Аварийные бригады оперативно устраняют отключения до сих пор. В больницах страны возросло число обращений с гололедными и холодовыми травмами.