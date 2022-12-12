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Гомельские студенты представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси»

12 декабря 2022 07:58
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Новости Беларуси. От самогида до утилизации тепла. Студенты гомельских вузов, а это более 30 молодых новаторов, представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельские студенты представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси»-1

Презентации охватили самые разные сферы: транспорт, медицину, экологию и питание. Студент-маркетолог Артем Скоромный разработал проект по выращиванию грибов вешенок. Молодой специалист подсчитал: грибной бизнес выйдет на прибыль уже через 5 месяцев после запуска и будет интересен не только белорусам, но потребителям из-за рубежа.

Гомельские студенты представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси»-4

Артем Скоромный, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:
Уникальность нашего проекта в том, что совместно с Белкоопсоюзом мы можем консервировать, мариновать и сушить, производить полуфабрикаты из этих грибов. Грибы вешенки пользуются популярностью, и каждый год на 10-12 % повышается спрос у населения. Соответственно, хочется повысить до максимального.

Гомельские студенты представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси»-7

Среди других перспективных идей от участников конкурса – модель оптимизации расписания общественного транспорта и использование тепла от работы майнинг-ферм для нагрева воды. Финалисты отправятся на республиканский конкурс. И, что важно, победители смогут воплотить свои разработки в жизнь.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Артем Скоромный # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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