Гомельские студенты представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. От самогида до утилизации тепла. Студенты гомельских вузов, а это более 30 молодых новаторов, представили проекты на конкурс «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентации охватили самые разные сферы: транспорт, медицину, экологию и питание. Студент-маркетолог Артем Скоромный разработал проект по выращиванию грибов вешенок. Молодой специалист подсчитал: грибной бизнес выйдет на прибыль уже через 5 месяцев после запуска и будет интересен не только белорусам, но потребителям из-за рубежа.

Артем Скоромный, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:

Уникальность нашего проекта в том, что совместно с Белкоопсоюзом мы можем консервировать, мариновать и сушить, производить полуфабрикаты из этих грибов. Грибы вешенки пользуются популярностью, и каждый год на 10-12 % повышается спрос у населения. Соответственно, хочется повысить до максимального.