«Думали, что не откроют». По каким правилам украинцы пересекают границу, чтобы собирать клюкву в Беларуси

Сразу несколько белорусских пунктов пропуска работают сейчас по упрощенной системе.

Новости Беларуси. В Беларуси начался сбор клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно самые плодородные места – приграничные районы на юге страны.

В Беларусь украинцы для сбора дикоросов на Ольманских болотах могут пройти в трех пунктах – Мутвица, Селище, Хиничев. Разрешение на сбор ягод действует с 30 августа до ноября.

Для упрощенного прохождения белорусской границы жителям соседней страны необходимо оформить специальные документы. Ежедневно только через один пункт пропуска проходят до 300 человек. 2020 год не стал исключением.

Вадим Бузук, ВРИО коменданта пограничной комендатуры «Речица»:

В местах упрощенного пропуска с целью сбора дикоросов в Полесском лесхозе ничего не изменилось. Пропуск организован, как и в прошлом году.

Для граждан этих сел, которые пересекают государственную границу, это основной доход. Для них организовали лучшие условия.