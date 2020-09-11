«Думали, что не откроют». По каким правилам украинцы пересекают границу, чтобы собирать клюкву в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси начался сбор клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно самые плодородные места – приграничные районы на юге страны.
Сразу несколько белорусских пунктов пропуска работают сейчас по упрощенной системе.
В Беларусь украинцы для сбора дикоросов на Ольманских болотах могут пройти в трех пунктах – Мутвица, Селище, Хиничев. Разрешение на сбор ягод действует с 30 августа до ноября.
Для упрощенного прохождения белорусской границы жителям соседней страны необходимо оформить специальные документы. Ежедневно только через один пункт пропуска проходят до 300 человек. 2020 год не стал исключением.
Вадим Бузук, ВРИО коменданта пограничной комендатуры «Речица»:
В местах упрощенного пропуска с целью сбора дикоросов в Полесском лесхозе ничего не изменилось. Пропуск организован, как и в прошлом году.
Для граждан этих сел, которые пересекают государственную границу, это основной доход. Для них организовали лучшие условия.
Владимир Крупич, житель деревни Дроздень (Украина):
Рады, конечно. Думали, что не откроют. Конечно, когда никуда не ездишь на заработки, только клюква, черника и все. Если бы не клюква, столько бы не было много. Видите, сколько машин.
В 2019 году украинцы 12 тысяч раз воспользовались правом упрощенного пропуска.