Пропускают четверть от нормы – в Беларуси призывают польскую сторону «не мучить дальнобойщиков»

Сначала были настойчивые рекомендации польского МИДа своим гражданам покинуть Беларусь и отказаться от поездок в нашу страну. Теперь дошли до закрытия границ. Пока временных.

Юрий Воскресенский, политолог:

Мы можем в очередной раз призвать польскую сторону прекратить мучить людей. Но хочу отметить, что мучить людей – прежде всего дальнобойщиков – они занялись не сегодня, не вчера, а лет 5 назад. Значит, и польская сторона, и литовская, и латвийская нарушают подписанные наши совместные нормы пропуска и пропускают от 10 до 20-25 % положенного по подписанным документам.

Поэтому никакой трагедии здесь для нас как государства не произойдет, но люди, конечно, помучаются. Это нарушение всех международных норм, но разве это их останавливало? Они до сих пор блокируют наше воздушное пространство, пассажирское, железнодорожное сообщение. Наверное, не осталось в мире таких норм, которые бы коллективный Запад не нарушил в отношении Беларуси и России.

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