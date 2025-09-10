Шум по поводу дронов может быть нужен Польше для отвлечения внимания внутри страны – Манойло

Истерическое поведение и работа на публику – такой диагноз политическому руководству Польши поставили эксперты. Речь о реакции на ночной инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никакого акта агрессии в отношении этой страны не было. Как заявили в Минобороны Беларуси, беспилотники, залетевшие на польскую территорию, потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.