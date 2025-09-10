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Шум по поводу дронов может быть нужен Польше для отвлечения внимания внутри страны – Манойло

10 сентября 2025 13:31
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Истерическое поведение и работа на публику – такой диагноз политическому руководству Польши поставили эксперты. Речь о реакции на ночной инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никакого акта агрессии в отношении этой страны не было. Как заявили в Минобороны Беларуси, беспилотники, залетевшие на польскую территорию, потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко.

Шум по поводу дронов может быть нужен Польше для отвлечения внимания внутри страны – Манойло-2

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):
В чем здесь угроза инфернальная, которую пытаются польские власти раздувать? Не исключено, что они устроили эту форменную истерику не потому, что испугались дронов или пытаются каким-то образом спровоцировать Беларусь и Россию на ответные действия и заявления, а потому, что внутри Польши сейчас происходит что-то, от чего внимание польских граждан надо обязательно отвести. Для этого щелканье калитками на границе, перекрытие границ… И для этого дроны – тема самая подходящая. 

В России готовы провести консультации с Минобороны Польши по вопросу залетевших туда беспилотников.

# Польша # Международная политика # Андрей Манойло

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