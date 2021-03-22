«Это мудрое решение: во время пандемии оставаться на рабочих местах и работать». Мнение директора холдинга, на котором трудится 3 тысячи человек

Вадим Щеглов, ведущий: Оказалось, что и пандемию можно работать и зарабатывать. То решение, когда правительство и лично Президент приняли решение, не останавливать работу, не вводить жесткие меры, жесткий карантин. Спустя время видим, что это было достаточно правильно. Но тогда многие накручивали эту ситуацию. Как вы считаете, те меры, которые были приняты по пандемии, как сказались на работе промышленности?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Они помогли выжить. Я вам больше скажу. Знаете, было действительно мудрое решение: оставаться во время пандемии на рабочих местах и работать. Потому что если бы мы остановились, то потеряли бы очень большие объемы. Хороший пример – «Атлант», который во время пандемии смог реализовать годовую потребность. То, что он делал за год, он реализовал в течение двух – трех месяцев. Мы производили и отгружали. Даже та же Европа, которая была в жестком локдауне, покупала сельскохозяйственную технику. Ни на один месяц у меня не остановились отгрузки в ту или иную европейскую страну. Поэтому это было правильное решение, необходимое для нашей страны. Да, люди болели. Сейчас мы видим, что это не первая волна, уже и вторая прошла волна. Мы понимаем, что будет и третья волна. Мы к этому осознанно идем, но мы научились с этой болезнью жить, работать. Наши медики научились ее лечить, помогать нам во время болезни выходить из этого состояния.

Вадим Щеглов:

Люди болеют и в странах, где есть локдаун, посмотрите количество зараженных в европейских государствах, оно гораздо выше, чем у нас.

Надежда Лазаревич:

Конечно.