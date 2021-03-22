Знаете, чьими голосами говорят Гарри Поттер и Тони Старк? Вот кто дублирует иностранных актёров на русский язык
Все мы любим смотреть фильмы. Если находится свободное время, когда никуда не надо спешить и все дела уже сделаны, приятно сесть перед экраном, взять еду и насладиться просмотром приятной кинокартины.
А вы когда-нибудь задумывались над тем, кто дублирует популярных иностранных актёров на русский язык? Знающие английский, вероятно, смотрят фильмы в оригинальной озвучке, но очень многие люди слышат актёров дубляжа, а не голоса тех, кто исполняют роли. Мы решили выяснить, как выглядят люди, чьи голоса нам очень хорошо знакомы.
Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Александр Баргман (Джонни Депп)
У Джонни Деппа очень богатая фильмография, но значительная часть аудитории знает его по серии фильмов «Пираты Карибского моря». Голос неунывающего пирата, как и голос Безумного шляпника из «Алисы в стране чудес», принадлежит Александру Баргману. Российский актёр также является художественным руководителем «Такого театра».
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/johnnydepp
Владимир Зайцев (Роберт Дауни-младший)
Большинству людей Дауни-младший известен по фильмам Marvel, в которых актёр сыграл Тони Старка. В русском дубляже голос Железному человеку подарил Владимир Зайцев. Российский актёр также не раз дублировал Джейсона Стейтема и озвучил Джокера в «Тёмном рыцаре».
Фото: instagram.com/actorzaytsev и instagram.com/robertdowneyjr
Сергей Чонишвили (Вин Дизель)
Вин Дизель известен по серии фильмов «Форсаж» и кинокартинам про могучего Риддика. Сергей Чонишвили дублировал американского актёра с четвёртой части «Форсажа» и в фильме «Риддик». Также Чонишвили озвучил главного героя в кинокартинах «Мачете» и «Мачете убивает».
Фото: instagram.com/chonishvili.ru и instagram.com/vindiesel
Николай Быстров (Дэниэл Рэдклифф)
Дэниэла Рэдклиффа знают все. Легко вспомнить голос Волдеморта, который говорит: «Это же Гарри Поттер». На русский язык, начиная с «Тайной комнаты», его дублировал Николай Быстров, так что голос его голос «взрослел» одновременно с героем популярной серии фильмов. Позже Быстров вновь озвучил Рэдклиффа в кинокартине «Женщина в чёрном».
Фото: instagram.com/void_runner и instagram.com/daniel9340
Александр Рахленко (Хью Джекман)
Джекман прославился ролью Логана в серии фильмов «Люди Х». И с самой первой ленты, которая вышла в 2000 году, Рахленко озвучивал Росомаху. Также Александр дублировал Хью и в других фильмах: «Престиж», «Живая сталь», «Величайший шоумен». Рахленко известен и тем, что не раз снимался в эпизодических ролях и озвучивал рекламу.
Фото: instagram.com/holly_forve и instagram.com/thehughjackman
Сергей Бурунов (Леонардо Ди Каприо)
Вероятно, рассказывать про Леонардо нет нужды. Бурунов дублировал знаменитого американского актёра в фильмах «Остров проклятых», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший», «Однажды в… Голливуде» и других. Бурунов и сам обладает весьма обширной фильмографией, одной из последних его работ является роль Водяного в фильме «Последний богатырь: Корень зла».
Фото: instagram.com/sergeyburunovofficial и кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»
Евгений Иванов (Юэн Макгрегор)
Юэн Макгрегор в определённых кругах был известен ещё до выхода «Звёздных войн», но настоящая слава пришла к актёру после его роли Оби-Вана Кеноби. На русский язык этого персонажа (как в фильмах, так и в мультсериалах) дублировал Евгений Иванов.
Фото: instagram.com/evgenyivanov67 и instagram.com/ewanmcgregoronly
Кстати, ранее мы рассказывали о других ярких ролях Макгрегора. Если хотите вспомнить творчество популярного актёра, читайте далее.