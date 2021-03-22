Знаете, чьими голосами говорят Гарри Поттер и Тони Старк? Вот кто дублирует иностранных актёров на русский язык

Все мы любим смотреть фильмы. Если находится свободное время, когда никуда не надо спешить и все дела уже сделаны, приятно сесть перед экраном, взять еду и насладиться просмотром приятной кинокартины.

А вы когда-нибудь задумывались над тем, кто дублирует популярных иностранных актёров на русский язык? Знающие английский, вероятно, смотрят фильмы в оригинальной озвучке, но очень многие люди слышат актёров дубляжа, а не голоса тех, кто исполняют роли. Мы решили выяснить, как выглядят люди, чьи голоса нам очень хорошо знакомы.

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»

Александр Баргман (Джонни Депп)

У Джонни Деппа очень богатая фильмография, но значительная часть аудитории знает его по серии фильмов «Пираты Карибского моря». Голос неунывающего пирата, как и голос Безумного шляпника из «Алисы в стране чудес», принадлежит Александру Баргману. Российский актёр также является художественным руководителем «Такого театра».