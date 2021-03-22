Это предприятие из Бобруйска конкурирует с мировыми производителями сельхозтехники. Вот в чём секрет

Вадим Щеглов, ведущий: Рынок сельскохозяйственной техники достаточно сложный и конкурентный. Как сегодня оставаться на плаву? Как вы конкурируете с мировыми производителями сельскохозяйственной техники?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Сложно сказать, что конкурируем, но мы нашли свою нишу. У нас цена, качество, мы занимаем средний уровень по поставке сельскохозяйственной техники. Чем мы можем быть интересны? У нас можно приобрести всю гамму сельскохозяйственной техники из одних рук. То есть покупателю, неважно: из Венгрии, Болгарии, Российской Федерации, ему удобно, что он разместил заказ на весь шлейф прицепной техники, мы ее изготавливаем и поставляем. Мы можем укомплектовать комплектами, чтобы было более дешево в логистическом плане. Мы конкурируем этим. Плюс, мы за два года полностью поменяли свою политику продаж. Мы говорим, что покупатель всегда прав.

Вадим Щеглов:

Какие у вас сегодня основные рынки сбыта? Куда продаете?

Надежда Лазаревич:

Российская Федерация. У нас в общем объеме производства 50 % – экспорт. Из них основные потребители – Российская Федерация, Казахстан. Присутствуют у нас в отгрузках Финляндия, Сербия, Мадагаскар.