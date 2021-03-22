Это предприятие из Бобруйска конкурирует с мировыми производителями сельхозтехники. Вот в чём секрет
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, в чем секрет успешной работы предприятия.
Вадим Щеглов, ведущий:
Рынок сельскохозяйственной техники достаточно сложный и конкурентный. Как сегодня оставаться на плаву? Как вы конкурируете с мировыми производителями сельскохозяйственной техники?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Сложно сказать, что конкурируем, но мы нашли свою нишу. У нас цена, качество, мы занимаем средний уровень по поставке сельскохозяйственной техники. Чем мы можем быть интересны? У нас можно приобрести всю гамму сельскохозяйственной техники из одних рук. То есть покупателю, неважно: из Венгрии, Болгарии, Российской Федерации, ему удобно, что он разместил заказ на весь шлейф прицепной техники, мы ее изготавливаем и поставляем. Мы можем укомплектовать комплектами, чтобы было более дешево в логистическом плане. Мы конкурируем этим. Плюс, мы за два года полностью поменяли свою политику продаж. Мы говорим, что покупатель всегда прав.
Вадим Щеглов:
Какие у вас сегодня основные рынки сбыта? Куда продаете?
Надежда Лазаревич:
Российская Федерация. У нас в общем объеме производства 50 % – экспорт. Из них основные потребители – Российская Федерация, Казахстан. Присутствуют у нас в отгрузках Финляндия, Сербия, Мадагаскар.
Вадим Щеглов:
Какой процент?
Надежда Лазаревич:
Дальнее зарубежье составляет 2 – 3 %.
Вадим Щеглов:
Это мало.
Надежда Лазаревич:
Это мало, но это новые рынки, открывшиеся во время пандемии. Я всегда хочу сказать и говорю об этом: продавать, ездя и показывая технику – это одно. Но когда ты там не присутствуешь, маркетинг может убедить покупателя купить, не видя, технику, заплатив 100 % предоплату, мы не работаем с отсрочкой платежа. Мы отгружаем технику после 100 % предоплаты. Когда мы открыли такие рынки, как Вьетнам, Болгария, Венгрия, Румыния, Швеция, это новые рынки за последний год. Даже отгрузив туда две – четыре машины, для предприятия это достаточно хороший результат. Для любого предприятия, не только для моего, но и для более крупных предприятий. Нужно уметь зайти на рынок, а потом, когда покупатель увидит достойную технику, он будет всегда возвращаться. Так вот Чехия в 2020 году взяла первые машины. А сейчас берут ежемесячно по 100 % предоплате технику.
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