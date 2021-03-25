Упрощение миграционной политики и единые нормы страхования. В Витебске состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания

Новости Беларуси. Упрощение миграционной политики, изменения в процедуре трудоустройства и единые нормы страхования. Направления для дальнейшего сотрудничества России и Беларуси обсуждали 25 марта в Витебске на заседании Комиссии Парламентского собрания двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзные депутаты отмечают, что запрос на совершенствование этих направлений среди жителей как Беларуси, так и России есть. Уже летом на очередной сессии парламентарии рассмотрят вопрос о признании действия белорусских и российских полисов автострахования на всей территории Союзного государства. Также парламентарии предлагают снизить минимальный срок и стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности для автовладельцев из России.

Артем Туров, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Мы этот вопрос будем выносить на сессию Парламентского собрания, на летнюю, для того чтобы вместе уже в дальнейшем с органами исполнительной власти приходить к решению вопроса. Либо это будет межправдоговор, который приведет к конкретному изменению, либо это будет, например, модельный закон, который будет рекомендован к дальнейшему принятию национальными парламентами.

Актуальной для жителей двух стран остается тема упрощения миграционных процедур. Только в 2020 году вид на жительство в России получили более 14 тысяч белорусов, аналогичный документ в нашей стране выдавали 4 тысячи раз.