Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Поздравить с наступающими праздниками ребят из дома ребенка в Борисове приехал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Сейчас под временным кровом здесь больше 60 малышей, внимание необходимо каждому.
Ребята получили сладкие угощения, а учреждению подарили ноутбук.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь, именно в этом доме, под руководством руководителя этого учреждения, созданы все соответствующие условия. Во-первых, домашний уют. Материально-техническая база, которая идет в ногу со временем – здесь дети обеспечены всем необходимым. Это я уже не говорю о питании, о медицинской помощи и о домашнем уюте, который здесь создан. И самое главное – это доброта, искренность сердец тех людей, которые работают с этими нашими детишками.