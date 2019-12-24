Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь, именно в этом доме, под руководством руководителя этого учреждения, созданы все соответствующие условия. Во-первых, домашний уют. Материально-техническая база, которая идет в ногу со временем – здесь дети обеспечены всем необходимым. Это я уже не говорю о питании, о медицинской помощи и о домашнем уюте, который здесь создан. И самое главное – это доброта, искренность сердец тех людей, которые работают с этими нашими детишками.