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На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд

24 декабря 2019 14:48
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Новости Беларуси. С 26 декабря в столице подорожает проезд в общественном транспорте. Вырастут цены на талоны в автобус, троллейбус и трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд-1

Платить придётся на 5 копеек больше. Проездной билет будет стоить 65 копеек. Аналогично поднимется цена и на жетоны в подземке – до 70 копеек. 

На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд-4

Андрей Илларионов, заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь»:
Следует отметить, что в период с ноября 2017 года на городском пассажирском транспорте стоимость проезда не повышалась. Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам действительны в течение 30 суток.

Изменятся цены и на пригородные маршруты. Стоимость вырастет на 2 копейки за километр. Сейчас пассажиры оплачивают примерно 70 % стоимости перевозок. 

# Общественный транспорт # общество # Андрей Илларионов # Фотофакт

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