«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Новости Беларуси. Зимняя сказка пришла в социально-педагогический центр Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее представление для детей устроили приглашенные актеры и сотрудники Таможенного комитета. Не обошлось без главных зимних персонажей, Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, праздничных чудес. Ведь именно в них хотят верить дети, которые некоторое время проводят вне семьи. Рождество и Новый год не дома, а в центре, придется встретить шести малышам. Самому младшему – четыре года, старшей девочке – девять.

Ангелина Колодко, воспитанница социально-педагогического центра Кореличского района:

Я как люблю Новый год! Потому что очень-очень будет праздник. И подарки, и танцевать, и кушать.

Карина Шестель, воспитанница социально-педагогического центра Кореличского района:

Я люблю, когда Дед Мороз придет со Снегурочкой. Мы играем сначала, а потом мы водим хоровод и поем песенки.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Маленькие дети, скажем так, не совсем обеспечены тем вниманием и лаской, которую они должны испытывать от своих родителей, от близких родственников. Все люди, которые имеют возможность сделать праздник для таких детей, должны это сделать.