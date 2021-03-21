«Это крах для страны». Что было бы, если бы программа, которую предлагали оппоненты власти, была реализована? Мнение руководителя предприятия
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», высказала свое мнение о работе промышленных предприятий в Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Я как у эксперта хотел у вас спросить, возвращаясь к событиям 2020 года, люди, которые представляли альтернативную точку зрения представления власти, так называемый Координационный совет, в качестве своей программы излагали разрыв традиционных связей с Российской Федерацией как с основным экономическим партнером. Вы не как руководитель предприятия, а как человек, знакомый с отраслью машиностроения достаточно крупного для Беларуси, которая стала сборочным цехом Советского Союза и сейчас не растеряла все, что было создано за времена СССР, что бы это было для нашей промышленности и для многотысячных коллективов, если бы та программа, которую предлагали оппоненты власти, была реализована?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Это был бы крах для страны. Потому что у нас все-таки большой удельный вес у промышленности.
Вадим Щеглов:
Вы не преувеличиваете?
Надежда Лазаревич:
Нет.
Вадим Щеглов:
Это крах?
Надежда Лазаревич:
Это крах для страны, потому что не было бы дохода. Поймите, на предприятиях работают, например, на моем, например, на тракторном, на МАЗе больше 10 000 человек. У каждого своя семья. Эта семья получает достойную зарплату, идет и покупает продукты питания, оплачивает репетиторов, отдает детей в дополнительные секции. Если бы не было у нее дохода, то это бы потянуло следующие сферы. У нас действительно уникальная ситуация для страны в чем? Мы за 26 лет не растеряли ни одного крупного промышленного предприятия. Мы эти компетенции не растеряли, а только их приумножили. Мы создаем новые рабочие места, мы улучшаем работу в цехах. Как бы ни говорили, но это так. Мы покупаем более современное оборудование. Мы трудоустраиваем уже новое поколение людей. Мы оказываем социальную поддержку людям в виде дополнительных выплат и так далее. Поэтому у нас четко выстроенная система, которая тянет одно за другим. Еще раз повторяю, мы промышленники. Поддерживаем легкую промышленность. Та же нефтеперерабатывающая отрасль, «Белшина», «Гродно Азот», «Лакокраска». Это те предприятия, которые работают в хорошей кооперации с промышленными предприятиями. Поэтому это был бы серьезный подрыв для экономики страны.
Вы себя видите в политике в будущем? Вот что ответила на этот вопрос руководитель холдинга «Бобруйскагромаш» – подробнее здесь.