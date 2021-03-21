«Это крах для страны». Что было бы, если бы программа, которую предлагали оппоненты власти, была реализована? Мнение руководителя предприятия

Вадим Щеглов, ведущий: Я как у эксперта хотел у вас спросить, возвращаясь к событиям 2020 года, люди, которые представляли альтернативную точку зрения представления власти, так называемый Координационный совет, в качестве своей программы излагали разрыв традиционных связей с Российской Федерацией как с основным экономическим партнером. Вы не как руководитель предприятия, а как человек, знакомый с отраслью машиностроения достаточно крупного для Беларуси, которая стала сборочным цехом Советского Союза и сейчас не растеряла все, что было создано за времена СССР, что бы это было для нашей промышленности и для многотысячных коллективов, если бы та программа, которую предлагали оппоненты власти, была реализована?

Надежда Лазаревич:

Это крах для страны, потому что не было бы дохода. Поймите, на предприятиях работают, например, на моем, например, на тракторном, на МАЗе больше 10 000 человек. У каждого своя семья. Эта семья получает достойную зарплату, идет и покупает продукты питания, оплачивает репетиторов, отдает детей в дополнительные секции. Если бы не было у нее дохода, то это бы потянуло следующие сферы. У нас действительно уникальная ситуация для страны в чем? Мы за 26 лет не растеряли ни одного крупного промышленного предприятия. Мы эти компетенции не растеряли, а только их приумножили. Мы создаем новые рабочие места, мы улучшаем работу в цехах. Как бы ни говорили, но это так. Мы покупаем более современное оборудование. Мы трудоустраиваем уже новое поколение людей. Мы оказываем социальную поддержку людям в виде дополнительных выплат и так далее. Поэтому у нас четко выстроенная система, которая тянет одно за другим. Еще раз повторяю, мы промышленники. Поддерживаем легкую промышленность. Та же нефтеперерабатывающая отрасль, «Белшина», «Гродно Азот», «Лакокраска». Это те предприятия, которые работают в хорошей кооперации с промышленными предприятиями. Поэтому это был бы серьезный подрыв для экономики страны.