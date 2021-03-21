А вы знали, какие страны чаще всего меняли свою конституцию?
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Очевидно, что с течением времени общественный договор устаревает. И тогда конституцию нужно менять. Один из авторов американской Декларации независимости уверял: конституцию нужно реформировать каждые 19 лет. За это время, по его подсчетам, обновляется половина жителей, а значит, старая редакция уже не представляет их интересы. Если тезисно сформулировать, зачем вообще лидеры решаются на изменение верховного закона, причин можно выделить несколько. Но главное – она должна соответствовать современным запросам общества.
В желании соответствовать Беларусь далеко не одинока. Для скептиков, которые уверены, что реформа Основного закона означает кризис власти, объясним. Вопреки устоявшемуся мнению, реформы конституции осуществляются довольно часто. В среднем по миру раз в 15-16 лет.
В большинстве европейских стран за последние 25-30 лет конституции менялись не единожды. Например, в Швеции с 1991 года основной закон изменился трижды, в Норвегии с 1990 года – тоже три раза, в Нидерландах с 1995 года – четыре раза. Семь раз с 1991 года менялась австрийская конституция. По данным экспертов, в топ-10 стран, где за последние 19 лет чаще всего принимали поправки к конституции, вошли Мексика, Новая Зеландия, Бразилия, Швейцария, Австрия, Израиль, Чили, Колумбия, Грузия и Индия.
Александр Лукашенко: давайте откровенно, Конституция – это бумага, никчемная была бы бумага, если бы не сами люди
Но нам, кончено, любопытнее, как обстоят дела на постсоветском пространстве. Волна конституционных реформ накрыла страны бывшего Союза в начале 90-х. После распада СССР, во времена становления независимости, было принято или изменено более 70 конституций. Последняя масштабная волна конституционных изменений пришлась на 2005-2015 годы.
Новой Конституции быть. А вот какой она будет, зависит от каждого неравнодушного белоруса. Но в нить Основного закона нам предстоит вплести главное – то, что навсегда определит нашу страну как социальное, суверенное и независимое государство. Ведь сильную, благополучную и современную Беларусь мы можем построить лишь все вместе.
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