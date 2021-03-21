А вы знали, какие страны чаще всего меняли свою конституцию?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Очевидно, что с течением времени общественный договор устаревает. И тогда конституцию нужно менять. Один из авторов американской Декларации независимости уверял: конституцию нужно реформировать каждые 19 лет. За это время, по его подсчетам, обновляется половина жителей, а значит, старая редакция уже не представляет их интересы. Если тезисно сформулировать, зачем вообще лидеры решаются на изменение верховного закона, причин можно выделить несколько. Но главное – она должна соответствовать современным запросам общества.

В желании соответствовать Беларусь далеко не одинока. Для скептиков, которые уверены, что реформа Основного закона означает кризис власти, объясним. Вопреки устоявшемуся мнению, реформы конституции осуществляются довольно часто. В среднем по миру раз в 15-16 лет.