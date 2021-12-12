Это изобретение спасёт от храпа! О ноу-хау рассказывает стоматолог

Юлия Артюх, СТВ: Вы сейчас уже врач. Успеваете за день побыть и ректором, и доктором, и профессором, преподавателем. Как у вас все в график вмещается? С чего начинается ваш день?

Сергей Рубникович, ректор БГМУ: В 7:30 утра я уже в кабинете, документооборот, планирование дня. В 8:30 у нас планерка с проректорами, деканами. Весь день расписан, это встречи со студентами, рабочие моменты, посещение клиник, кафедр. Кроме этого, два рабочих дня у меня клинических. Это две смены, в процессе которых я выполняю свою врачебную работу врача-стоматолога-ортопеда. Это мой кабинет, где мы планируем, принимаем пациента, обсуждаем пациента. С моими клиническими ординаторами планируем научные изыскания.

Сергей Рубникович:

Новая инновационная методика – это использование стоматологических внутриротовых устройств для лечения пациентов с храпом и апноэ. Данную технологию мы разработали с БНТУ «Политехником», в настоящее время данный продукт уже готов. Так выглядит такая капа от храпа. Это как раз первый прототип, с которого мы начинали разработку. Более двух лет назад был изготовлен первый вариант этой капы, потом мы ее дорабатывали, чтобы он был комфортный, безопасный, чтобы можно было его использовать у пациентов с данной проблематикой, с данной патологией. В настоящее время это две индивидуальные капы, на верхнюю и нижнюю челюсти. Со специальным винтом, который изготавливает компания «Политехник» БНТУ. И индивидуально дозирует перемещения нижней челюсти для комфортного сна и отдыха пациента.