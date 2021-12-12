Ученикам старших классов можно стать студентом БГМУ на неделю. Ректор вуза об уникальной возможности

Юлия Артюх, СТВ: Мы сейчас находимся на практическом занятии по акушерству и гинекологии. Очень интересно, здесь есть и тренажеры. Я впервые здесь нахожусь, очень меня впечатляет. Расскажите, как организован процесс этого направления (акушерства и гинекологии)?

Сергей Рубникович, ректор БГМУ: У нас в университете работает лабораторно-практическое обучение, где студенты со второго по шестой курс проходят отработку своих мануальных практических навыков. По сути, мы видим частичку виртуальной клиники, создание которой у нас планируется в следующем году, строительство нового лабораторного корпуса, где будет полностью обеспечен цикл максимально виртуальной клиники по разным направлениям. В частности и по акушерству и гинекологии. В настоящее время занимаются студенты пятого курса по отработке основных мануальных навыков у гинекологических пациентов.

Сергей Рубникович:

В наш медицинский университет достаточно большой конкурс как по количеству поступающих, так и по проходным баллам. В этом году самый высокий балл был на стоматологический факультет, проходной составлял 387 баллов. То есть почти 390 баллов надо было набрать, чтобы пройти на стоматологический факультет, на фармацевтическом составил 375 баллов, на лечебном – 365 баллов. Это достаточно большие баллы, с которыми могут поступить наши будущие абитуриенты. По поводу профориентации: как раз в этом году мы запустили новый профориентационный проект «Студент БГМУ на неделю». Наши абитуриенты по время осенних каникул в течение недели приходили к нам и на протяжении этой недели занимались с первым курсом по группам, они проходили все теоретические занятия по анатомии, гистологии, физике. Максимально вовлекались в образовательный процесс. До этого они на конкурсной основе попали на этот профориентационный конкурс. Было более 90 заявок, а зачислили и попали на этот конкурс 15 будущих абитуриентов, мы надеемся. Это были ребята из Минска, даже были из медицинского колледжа, ученики 10-11 класса, которые уже были мотивированы к поступлению в наш университет.