В каком платье встречать новый 2022 год? На белорусском предприятии назвали актуальные цвета и модели
Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха.
Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.
Не теряя времени даром, интересуемся, в чем нужно встречать 2022 год.
Екатерина Дашук, заведующая фирменным магазином:
Так как мы встречаем год водяного Тигра, сейчас очень актуальный цвет – бирюзово-синий, вот такой вариант, платье на короткий рукав. А еще очень актуально в легком исполнении платье с открытой спинкой изумрудного цвета, еще можно цвет ультрамарин, такой васильковый цвет.
Костюмы, блузки, платья и даже пальто. Дизайнеры придумывают не отдельную деталь, а полноценный образ. При этом элементы одной коллекции должны хорошо сочетаться между собой и идеально сидеть по фигуре. Через неделю коллектив предприятия отправится на новогодние каникулы, чтобы потом продолжить работу над весенне-летним сезоном.
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