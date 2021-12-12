В каком платье встречать новый 2022 год? На белорусском предприятии назвали актуальные цвета и модели

Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха.

Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

Не теряя времени даром, интересуемся, в чем нужно встречать 2022 год.