Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь. Какую программу подготовили для зрителей?

Новости Беларуси. Небольшой сюрприз для зрителей наш канал готовит и к Новому году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вовсю идут съемки праздничного выпуска. Только самые яркие артисты и любимые мелодии. Ирина Дорофеева, Елена Гришанова, ансамбль «Верасы» и не только. В гости приедут и звезды из других стран.

Ведущие телеканала предстанут в образе своеобразных почтальонов, которые в студии праздничного эфира вручат новогодние открытки. Они и послужат поводом для воспоминаний из прошлого и создадут праздничную атмосферу.