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Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь. Какую программу подготовили для зрителей?

12 декабря 2021 17:42
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Новости Беларуси. Небольшой сюрприз для зрителей наш канал готовит и к Новому году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь. Какую программу подготовили для зрителей?-1

Вовсю идут съемки праздничного выпуска. Только самые яркие артисты и любимые мелодии. Ирина Дорофеева, Елена Гришанова, ансамбль «Верасы» и не только. В гости приедут и звезды из других стран.

Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь. Какую программу подготовили для зрителей?-4

Ведущие телеканала предстанут в образе своеобразных почтальонов, которые в студии праздничного эфира вручат новогодние открытки. Они и послужат поводом для воспоминаний из прошлого и создадут праздничную атмосферу.

Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь. Какую программу подготовили для зрителей?-7

Иван Клещенко, главный режиссер Молодежного театра эстрады:
Программа будет дополнена интересными дуэтами, необычными номерами, очень яркими, красочными костюмами, и я уверен, что абсолютно каждому зрителю это понравится.

Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь.

# Новый год # общество # Иван Клещенко # Ирина Дорофеева # Елена Гришанова # Фотофакт

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