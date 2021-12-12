Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь. Какую программу подготовили для зрителей?

Новости Беларуси. Небольшой сюрприз для зрителей наш канал готовит и к Новому году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Небольшой сюрприз для зрителей наш канал готовит и к Новому году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вовсю идут съемки праздничного выпуска. Только самые яркие артисты и любимые мелодии. Ирина Дорофеева, Елена Гришанова, ансамбль «Верасы» и не только. В гости приедут и звезды из других стран.
Ведущие телеканала предстанут в образе своеобразных почтальонов, которые в студии праздничного эфира вручат новогодние открытки. Они и послужат поводом для воспоминаний из прошлого и создадут праздничную атмосферу.
Иван Клещенко, главный режиссер Молодежного театра эстрады:
Программа будет дополнена интересными дуэтами, необычными номерами, очень яркими, красочными костюмами, и я уверен, что абсолютно каждому зрителю это понравится.
Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь.